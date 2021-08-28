«Фиорентина» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (28.08.2021)

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сегодня, 10:36

В игре второго тура итальянского чемпионата мы увидим битву «Фиорентины» и «Торино». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этой игре нет, но букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Фиорентины» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.24. В случае победы «Торино» зайдет коэффициент 3.25. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.78 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.71.

Форма команд

«Фиорентина» стартовала в сезоне игрой на Кубок страны, где дома смогла без проблем разгромить «Козенцу» (4:0). Далее последовал выездной поединок чемпионата, где в равной борьбе уступили «Роме» (1:3). Команда выглядела неплохо даже несмотря на удаление в первом тайме, теперь же настроена взять три очка в нынешнем матче.

«Торино» также стартовал в Кубке Италии, где лишь в овертайме смог дожать скромный «Кремонезе» (1:0). После этого матча клуб дома принимал «Аталанту». Показав неплохую игру в атаке и организации игры в целом, коллектив уступил (1:2) и остался без очков в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Фиорентина» проиграла один раз в последних семи поединках

В крайних пяти матчах «Торино» одержал одну победу

В пяти из шести последних игр с участием «Фиорентины» был зафиксирован результат ТБ 2.5

2.5 Последняя очная встреча завершилась вничью (1:1)

Прогноз

Матч ожидается очень боевой, обе команды настроены бороться на каждом участке поля и желают взять максимальное количество очков. Сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили комбинированную ставку на другой матч в чемпионате Италии.