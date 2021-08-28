ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИталия. Серия А 2021/2022

«Фиорентина» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (28.08.2021)

сегодня, 10:36

В игре второго тура итальянского чемпионата мы увидим битву «Фиорентины» и «Торино». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.223.563.44
Фонбет 2.20 3.50 3.30
Мелбет 2.02 3.68 4.00
1XBET 2.08 3.68 3.78
BetBoom 1.99 3.62 3.92

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этой игре нет, но букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Фиорентины» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.24. В случае победы «Торино» зайдет коэффициент 3.25. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.78 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.71.

Форма команд

«Фиорентина» стартовала в сезоне игрой на Кубок страны, где дома смогла без проблем разгромить «Козенцу» (4:0). Далее последовал выездной поединок чемпионата, где в равной борьбе уступили «Роме» (1:3). Команда выглядела неплохо даже несмотря на удаление в первом тайме, теперь же настроена взять три очка в нынешнем матче.

«Торино» также стартовал в Кубке Италии, где лишь в овертайме смог дожать скромный «Кремонезе» (1:0). После этого матча клуб дома принимал «Аталанту». Показав неплохую игру в атаке и организации игры в целом, коллектив уступил (1:2) и остался без очков в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • «Фиорентина» проиграла один раз в последних семи поединках
  • В крайних пяти матчах «Торино» одержал одну победу
  • В пяти из шести последних игр с участием «Фиорентины» был зафиксирован результат ТБ 2.5
  • Последняя очная встреча завершилась вничью (1:1)

Прогноз

Матч ожидается очень боевой, обе команды настроены бороться на каждом участке поля и желают взять максимальное количество очков. Сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили комбинированную ставку на другой матч в чемпионате Италии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.83 1.64 2.38
Мелбет 2.22 1.77
1XBET 2.22 1.77
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии24
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии8
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Все комментарии
zb6wreaacztx
zb6wreaacztx
сегодня в 10:44
Футбольный клуб Фиорентина (Флоренция) одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100