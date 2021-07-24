«Форталеза» — «Брагантино». Прогноз на матч бразильской Серии А (25.07.2021)

1627111447

вчера, 10:24

«Форталеза» примет «Брагантино» в рамках очередного тура Серии А в Бразилии. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на самый интригующий поединок тура.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Форталезу». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.00, а на победу гостей с таким же коэффициентом.

Форма команд

«Форталеза» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 24 пункта. Команда выиграла семь поединков, трижды играла вничью и проиграла в двух матчах. У клуба в активе 20 забитых и девять пропущенных мячей. В последних матчах команда показывает отличный уровень игры и доказывает, что не зря находится на своем месте. «Форталеза» — один из фаворитов на чемпионское золото в этом сезоне, команда может вырваться на вторую строчку, если обыграет оппонента.

«Брагантино», чей игрок близок к переезду в РПЛ , набрал 24 пункта и находится на четвертой строчке. Команда выиграла шесть поединков, столько же раз играла вничью и ни разу не проиграла. В активе клуба — 24 забитых и 15 пропущенных мячей. В последних матчах «Брагантино» выглядит неплохо, у команды много ничьих, однако она смогла добраться до четверки лучших клубов Бразилии прямо сейчас. «Брагантино» не выглядит таким сильным клубом на фоне «Форталезы», но у этой команды есть шансы на победу.

Информация для ставок

● «Форталеза» забила десять голов в последних пяти матчах

● «Брагантино» не проигрывает вот уже 14 игр кряду

● «Форталеза» выиграла три матча подряд

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что победят хозяева поля и ТМ 3.5 по коэффициенту 3.00.