«Форталеза» — «Брагантино». Прогноз на матч бразильской Серии А (25.07.2021)

«Форталеза» примет «Брагантино» в рамках очередного тура Серии А в Бразилии. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на самый интригующий поединок тура.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Форталезу». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.00, а на победу гостей с таким же коэффициентом.
Форма команд
«Форталеза» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 24 пункта. Команда выиграла семь поединков, трижды играла вничью и проиграла в двух матчах. У клуба в активе 20 забитых и девять пропущенных мячей. В последних матчах команда показывает отличный уровень игры и доказывает, что не зря находится на своем месте. «Форталеза» — один из фаворитов на чемпионское золото в этом сезоне, команда может вырваться на вторую строчку, если обыграет оппонента.
«Брагантино», чей игрок близок к переезду в РПЛ, набрал 24 пункта и находится на четвертой строчке. Команда выиграла шесть поединков, столько же раз играла вничью и ни разу не проиграла. В активе клуба — 24 забитых и 15 пропущенных мячей. В последних матчах «Брагантино» выглядит неплохо, у команды много ничьих, однако она смогла добраться до четверки лучших клубов Бразилии прямо сейчас. «Брагантино» не выглядит таким сильным клубом на фоне «Форталезы», но у этой команды есть шансы на победу.
Информация для ставок
● «Форталеза» забила десять голов в последних пяти матчах
● «Брагантино» не проигрывает вот уже 14 игр кряду
● «Форталеза» выиграла три матча подряд
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что победят хозяева поля и ТМ 3.5 по коэффициенту 3.00.