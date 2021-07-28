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Франция — Япония. Прогноз на матч Олимпийских игр (28.07.2021)

вчера, 06:44

Сборные Франции и Японии сыграют друг с другом в 3-м туре групповой стадии Олимпийских игр. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает Японию фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев турнира и номинальных гостей поединка можно по коэффициенту 2.23, победа Франции котируется в 3.2. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.76.

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 2.15.

Форма команд

Франция с тремя очками занимает 3-ю строчку в группе A. Команда начала Олимпийские игры с разгромного поражения от Мексики (1:4). Затем французам удалось реабилитироваться в игре против Южной Африки, которая была повержена со счетом 4:3.

Япония является лидером квартета, набрав максимум очков в стартовых играх. Хозяева Олимпиады сначала победили Южную Африку с минимальным счетом (1:0), а затем одержали верх над Мексикой (2:1).

Единственный раз на Олимпийских играх сборные Японии и Франции встречались в 1968 году. Тогда в результативной встрече уверенную победу добыли японские футболисты (3:1).

Информация для ставок

  • В обоих матчах Франции на турнире сыграли ставки на ТБ (2,5) и ОБЗ
  • Япония побеждала в 3 предыдущих поединках Олимпийских игр
  • В обоих матчах Франции на Олимпиаде во втором тайме забивалось минимум 4 гола

Прогноз

Сборная Франции испытывает серьезные проблемы в обороне, но атака команды работает продуктивно. Япония забивала голы в обоих матчах группы, поэтому в этой игре есть смысл ожидать результативный исход. Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ (2,5) мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.

Букмекеры также предлагают коэффициент 7.00 на ничейный исход другого матча Олимпийских игр.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.72 1.71 2.24
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Все комментарии
j6qpsmr6m3t9
j6qpsmr6m3t9
вчера в 14:31
Япония (до 23) одержит победу.
qz4dyfwumh4j
qz4dyfwumh4j
вчера в 14:31
Япония (до 23) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 07:40
Япония не проиграет
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