Франция — Япония. Прогноз на матч Олимпийских игр (28.07.2021)

Сборные Франции и Японии сыграют друг с другом в 3-м туре групповой стадии Олимпийских игр. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
|
0 : 4
завершен
вчера, 14:30
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает Японию фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев турнира и номинальных гостей поединка можно по коэффициенту 2.23, победа Франции котируется в 3.2. Ничейный исход встречи представлен коэффициентом 3.76.
Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 2.15.
Форма команд
Франция с тремя очками занимает 3-ю строчку в группе A. Команда начала Олимпийские игры с разгромного поражения от Мексики (1:4). Затем французам удалось реабилитироваться в игре против Южной Африки, которая была повержена со счетом 4:3.
Япония является лидером квартета, набрав максимум очков в стартовых играх. Хозяева Олимпиады сначала победили Южную Африку с минимальным счетом (1:0), а затем одержали верх над Мексикой (2:1).
Единственный раз на Олимпийских играх сборные Японии и Франции встречались в 1968 году. Тогда в результативной встрече уверенную победу добыли японские футболисты (3:1).
Информация для ставок
- В обоих матчах Франции на турнире сыграли ставки на ТБ (2,5) и ОБЗ
- Япония побеждала в 3 предыдущих поединках Олимпийских игр
- В обоих матчах Франции на Олимпиаде во втором тайме забивалось минимум 4 гола
Прогноз
Сборная Франции испытывает серьезные проблемы в обороне, но атака команды работает продуктивно. Япония забивала голы в обоих матчах группы, поэтому в этой игре есть смысл ожидать результативный исход. Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ (2,5) мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.
Букмекеры также предлагают коэффициент 7.00 на ничейный исход другого матча Олимпийских игр.