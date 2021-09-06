ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыОтбор ЧМ-2022. Европа

Франция — Финляндия. Прогноз на матч квалификации чемпионата мира (07.09.2021)

сегодня, 18:22

Квалификация на чемпионат мира набрала обороты и в очередном туре мы увидим, как между собой сыграют сборные Франции и Финляндии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.167.7720.05
Фонбет 1.15 7.70 19.00
Мелбет 1.18 7.90 21.00
1XBET 1.18 7.90 21.00
BetBoom 1.18 7.70 17.50

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, однозначным фаворитом в этой встрече являются хозяева. Поставить на победу французов с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.6, в случае победы финнов зайдет коэффициент 20. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.68 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 2.87.

Форма команд

Франция выдала рекордную ничейную серию в своей истории, завершив игру с Украиной результатом (1:1). Туром ранее сразились с Боснией, также не смогли победить (1:1). Потери очков не сказались на турнирном положении чемпионов мира, они продолжают занимать первое место в группе и достаточно уверенно чувствуют себя перед очередным матчем квалификации.

Финляндия в минувшем туре одержала долгожданную победу. Дома принимала Казахстан и смогла обыграть его (1:0). Набранные три очка позволили обосноваться на втором месте в группе, которое дает право продолжить бороться за путевку на ЧМ-2022.

Информация для ставок

  • Ничейная серия Франции насчитывает уже пять матчей (без учета дополнительного времени)
  • Финляндия выиграла всего два из одиннадцати крайних матчей
  • Франция выиграла все семь минувших очных встреч
  • Финляндия забивает на выезде в 11 из 12 последних игр

Прогноз

Французы проведут игру дома и перед родной публикой желают прервать затянувшуюся серию без побед. Верим, что у команды это получится, и она положит в копилку заветные три очка. Предлагаем сделать ставку на победу Франции с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.24 1.76
1XBET 2.24 1.76
Гвардиола против любимого игрока, шейхи против корпорации. Главные интриги группы «А» Лиги чемпионов 2021/22
Вчера, 20:31Вадим Багров в блоге Магический шарКомментарии12
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
02 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии24
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии9
Все комментарии
p85zzsah7jqq
p85zzsah7jqq
сегодня в 20:20
Сборная Франция выиграет матч.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:26
Французы выиграют это матч
a6ab46c95xph
a6ab46c95xph
сегодня в 18:24
Сборная Франция одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100