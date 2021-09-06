Франция — Финляндия. Прогноз на матч квалификации чемпионата мира (07.09.2021)

Квалификация на чемпионат мира набрала обороты и в очередном туре мы увидим, как между собой сыграют сборные Франции и Финляндии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
|
- : -
завтра, 21:45
Ставки букмекеров
По мнению букмекеров, однозначным фаворитом в этой встрече являются хозяева. Поставить на победу французов с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.6, в случае победы финнов зайдет коэффициент 20. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.7.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.68 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 2.87.
Форма команд
Франция выдала рекордную ничейную серию в своей истории, завершив игру с Украиной результатом (1:1). Туром ранее сразились с Боснией, также не смогли победить (1:1). Потери очков не сказались на турнирном положении чемпионов мира, они продолжают занимать первое место в группе и достаточно уверенно чувствуют себя перед очередным матчем квалификации.
Финляндия в минувшем туре одержала долгожданную победу. Дома принимала Казахстан и смогла обыграть его (1:0). Набранные три очка позволили обосноваться на втором месте в группе, которое дает право продолжить бороться за путевку на ЧМ-2022.
Информация для ставок
- Ничейная серия Франции насчитывает уже пять матчей (без учета дополнительного времени)
- Финляндия выиграла всего два из одиннадцати крайних матчей
- Франция выиграла все семь минувших очных встреч
- Финляндия забивает на выезде в 11 из 12 последних игр
Прогноз
Французы проведут игру дома и перед родной публикой желают прервать затянувшуюся серию без побед. Верим, что у команды это получится, и она положит в копилку заветные три очка. Предлагаем сделать ставку на победу Франции с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.