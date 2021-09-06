Франция — Финляндия. Прогноз на матч квалификации чемпионата мира (07.09.2021)

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сегодня, 18:22

Квалификация на чемпионат мира набрала обороты и в очередном туре мы увидим, как между собой сыграют сборные Франции и Финляндии. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, однозначным фаворитом в этой встрече являются хозяева. Поставить на победу французов с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.6, в случае победы финнов зайдет коэффициент 20. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.68 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно взять по коэффициенту 2.87.

Форма команд

Франция выдала рекордную ничейную серию в своей истории, завершив игру с Украиной результатом (1:1). Туром ранее сразились с Боснией, также не смогли победить (1:1). Потери очков не сказались на турнирном положении чемпионов мира, они продолжают занимать первое место в группе и достаточно уверенно чувствуют себя перед очередным матчем квалификации.

Финляндия в минувшем туре одержала долгожданную победу. Дома принимала Казахстан и смогла обыграть его (1:0). Набранные три очка позволили обосноваться на втором месте в группе, которое дает право продолжить бороться за путевку на ЧМ -2022.

Информация для ставок

Ничейная серия Франции насчитывает уже пять матчей (без учета дополнительного времени)

Финляндия выиграла всего два из одиннадцати крайних матчей

Франция выиграла все семь минувших очных встреч

Финляндия забивает на выезде в 11 из 12 последних игр

Прогноз

Французы проведут игру дома и перед родной публикой желают прервать затянувшуюся серию без побед. Верим, что у команды это получится, и она положит в копилку заветные три очка. Предлагаем сделать ставку на победу Франции с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.