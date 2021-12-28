«Нанси» — «Ренн». Прогноз на матч Кубка Франции (02.01.2022)

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28 декабря 2021, 16:34

В 1/16 финала Кубка Франции «Ренн» сыграет в гостях против «Нанси». Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 2 января.

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Ренн» очевидным фаворитом этой встречи. Ставки на победу гостей в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.47. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 4.50, а вероятность победы «Нанси» оценивается в 6.80.

Аналитики также прогнозируют результативный формат этого поединка. Вариант ставки ТБ (2,5) голов идет по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

В предыдущем туре Кубка Франции футболистам «Нанси» удалось выбить «Труа» за счет гостевой победы в серии пенальти (2:1). При этом команда сейчас плохо выступает во втором дивизионе, где у нее четыре поражения кряду и последнее место в турнирной таблице.

Последнюю неудачу в чемпионате футболисты «Нанси» потерпели в домашнем противостоянии с «Дижоном» (0:3), пропустив три безответных гола.

«Ренн» на стадии 1/32 финала кубковых соревнований прошел «Лорьян». Команда добилась минимальной победы над соперником в родных стенах (1:0). После этой игры «красно-черные» потерпели гостевое поражение от «Монако» (1:2) в Лиге 1, опустившись на третье место в общем зачете.

Информация для ставок

«Нанси» не забивал голы в 3 прошлых матчах на домашней арене

«Ренн» побеждал соперника в 3 из прошлых 5 гостевых матчей

«Ренн» выиграл без пропущенных голов в 3 из прошлых 5 гостевых матчей всех турниров

Прогноз

У «Ренна» не должно возникать проблем в гостевой игре против аутсайдера второго дивизиона. Гости существенно превосходят в классе «Нанси», которому даже дома сложно даются забитые голы. Рекомендуем ставку на фору «Ренна» (-1) гол по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Фонбет.