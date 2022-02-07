«Ницца» — «Марсель». Прогноз на матч Кубка Франции (09.02.2022)

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вчера, 10:01

Ставки букмекеров

В данном четвертьфинале Кубка Франции букмекеры не определяют фаворита. Компания Фонбет предлагает поставить на победу «Ниццы» по коэффициенту 2.50, за ничью выставлена цена 3.40, а победа «Марселя» идет по котировке 2.90.

Если же анализировать линию голов, то в ней эксперты отдают предпочтение низовому исходу. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

В предыдущем раунде Кубка Франции «Ницца» оставила за бортом главного фаворита турнира. После нулевой ничьи в Париже «орлята» оказались точней ПСЖ в серии пенальти.

При этом «Ницца» провалилась в предыдущем туре чемпионата, где команда оборвала серию из пяти побед подряд. В домашней игре против «Клермона» подопечные Кристофа Гальтье сенсационно проиграли с минимальным счетом (0:1).

«Марсель» в 1/8 финала кубковых соревнований принимал на домашней арене «Монпелье». Южане добились победы над оппонентом в серии пенальти, после упущенной виктории в основное время (2:1).

Также на минувшей неделе коллектив Хорхе Сампаоли сыграл два матча в Лиге 1. После гостевого поражения от «Лиона» (1:2) в перенесенном матче «Марсель» смог реабилитироваться в домашней игре с «Анже» (5:2).

Информация для ставок

Соперники обменивались голами в 3 из предыдущих 4 очных встреч

«Ницца» проиграла 3 из прошлых 5 матчей на домашней арене

«Марсель» забивал минимум гол в 9 последних выездных поединках всех турниров

Прогноз

Учитывая вылет из кубка парижан, «Ницца» и «Марсель» наверняка ставят максимальные задачи на этот турнир. При этом обе команды сейчас испытывают проблемы с защитой, которая регулярно допускает ошибки, а вот атакующий потенциал у обоих коллективов на солидном уровне. Поэтому, советуем рассмотреть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.