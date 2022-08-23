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«Аяччо» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (26.08.2022)

сегодня, 10:58
Лилль

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостевой команде. Поставить на победу «Лилля» можно по коэффициенту 2.26, ничью контора Лига Ставок оценила в 3.40, а победа «Аяччо» идет по котировке 3.50.

Франция. Лига 1 2022/2023
Аяччо
Лилль
ПроигрышНичьяПроигрыш
- : -
26 августа 2022, 22:00
пятница
ПроигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.483.372.28
Лига Ставок 3.35 3.30 2.28
1XBET 3.44 3.42 2.30

При этом эксперты прогнозируют низкую результативность в данном противостоянии. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

В трех первых турах чемпионата Франции игрокам «Аяччо» удалось набрать только один балл. Помимо поражений от «Лиона» (1:2) и «Ренна» (1:2) команда сыграла вничью с «Лансом» на своем поле (0:0). С такой успешностью «Аяччо» расположился в зоне прямого вылета на 18-м месте рейтинга.

«Лилль» заработал четыре очка в трех стартовых турах. Команда начала выступления в Лиге 1 с крупной победы над «Осером» (4:1), после чего была зафиксирована ничья на поле «Нанта» (1:1). На минувших выходных футболисты «Лилля» пропустили семь мячей на своем поле от ПСЖ (1:7), зафиксировав крупное поражение.

Информация для ставок

  • «Аяччо» пропускал минимум два гола в 2 из 3 матчей Лиги 1
  • «Лилль» выиграл 4 из прошлых 7 гостевых матчей чемпионата
  • «Лилль» побеждал в 7 предыдущих матчах против «Аяччо»

Прогноз

«Лилль» успешно проводит матчи против «Аяччо», располагая более опытным и мастеровитым составом. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.30 1.60 1.69 2.13
1XBET 1.75 2.26
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x62stun2dcgv
x62stun2dcgv
сегодня в 12:40
Победу одержит Лилль
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