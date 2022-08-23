«Аяччо» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (26.08.2022)

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сегодня, 10:58

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостевой команде. Поставить на победу «Лилля» можно по коэффициенту 2.26, ничью контора Лига Ставок оценила в 3.40, а победа «Аяччо» идет по котировке 3.50.

При этом эксперты прогнозируют низкую результативность в данном противостоянии. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

В трех первых турах чемпионата Франции игрокам «Аяччо» удалось набрать только один балл. Помимо поражений от «Лиона» (1:2) и «Ренна» (1:2) команда сыграла вничью с «Лансом» на своем поле (0:0). С такой успешностью «Аяччо» расположился в зоне прямого вылета на 18-м месте рейтинга.

«Лилль» заработал четыре очка в трех стартовых турах. Команда начала выступления в Лиге 1 с крупной победы над «Осером» (4:1), после чего была зафиксирована ничья на поле «Нанта» (1:1). На минувших выходных футболисты «Лилля» пропустили семь мячей на своем поле от ПСЖ (1:7), зафиксировав крупное поражение.

Информация для ставок

«Аяччо» пропускал минимум два гола в 2 из 3 матчей Лиги 1

«Лилль» выиграл 4 из прошлых 7 гостевых матчей чемпионата

«Лилль» побеждал в 7 предыдущих матчах против «Аяччо»

Прогноз

«Лилль» успешно проводит матчи против «Аяччо», располагая более опытным и мастеровитым составом. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.