«Бордо» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (20.02.2022)

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вчера, 18:31

Ставки букмекеров

«Монако» считается фаворитом предстоящей игры. Ставки на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет можно сыграть по коэффициенту 1.65. При этом шансы «Бордо» набрать три очка оцениваются в 5.30, а ничейный исход доступен по котировке 3.85.

Эксперты также убеждены, что в этом поединке команды забьют три гола и больше. Поставить на ТБ (2,5) можно по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Пять поражений в шести прошлых турах Лиги 1 откинули «Бордо» на последнее место в турнирной таблице. Единственное светлое пятно в данной серии игр, это результативная победа над «Страсбуром» (4:3) дома, но после нее последовали дежурные провалы во встречах с «Реймсом» (0:5) и «Лансом» (2:3).

В домашних играх чемпионата «Бордо» установил такие результаты: две победы, четыре ничьи и шесть проигрышей. При этом атака команды в домашних матчах организовала 19 голов, а защита пропустила 24 мяча.

«Монако» на данный момент занимает шестую строчку, набрав в общей сложности 37 баллов. У клуба получилось одержать 10 побед и семь ничьих в проходящем розыгрыше Лиги 1, а еще в семи случаях «монегаски» уступила своим оппонентам.

Отметим, что в минувшем туре «Монако» не смог обыграть на домашней арене «Лорьян» (0:0), хотя прежде коллектив Филиппа Клемана разобрался с более серьезным соперником в лице «Лиона» (2:0).

Информация для ставок

«Бордо» сыграл на ТБ (2,5) голов в 12 из прошлых 13 матчей Лиги 1

(2,5) голов в 12 из прошлых 13 матчей Лиги 1 «Бордо» пропускал минимум 3 гола в 4 прошлых матчах чемпионата

В 3 из прошлых 4 игр между «Бордо» и «Монако» прошла ставка ТБ (2,5)

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