«Бордо» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (20.02.2022)

Ставки букмекеров
«Монако» считается фаворитом предстоящей игры. Ставки на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет можно сыграть по коэффициенту 1.65. При этом шансы «Бордо» набрать три очка оцениваются в 5.30, а ничейный исход доступен по котировке 3.85.
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20 февраля 2022, 19:05
воскресенье
Эксперты также убеждены, что в этом поединке команды забьют три гола и больше. Поставить на ТБ(2,5) можно по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.30.
Форма команд
Пять поражений в шести прошлых турах Лиги 1 откинули «Бордо» на последнее место в турнирной таблице. Единственное светлое пятно в данной серии игр, это результативная победа над «Страсбуром» (4:3) дома, но после нее последовали дежурные провалы во встречах с «Реймсом» (0:5) и «Лансом» (2:3).
В домашних играх чемпионата «Бордо» установил такие результаты: две победы, четыре ничьи и шесть проигрышей. При этом атака команды в домашних матчах организовала 19 голов, а защита пропустила 24 мяча.
«Монако» на данный момент занимает шестую строчку, набрав в общей сложности 37 баллов. У клуба получилось одержать 10 побед и семь ничьих в проходящем розыгрыше Лиги 1, а еще в семи случаях «монегаски» уступила своим оппонентам.
Отметим, что в минувшем туре «Монако» не смог обыграть на домашней арене «Лорьян» (0:0), хотя прежде коллектив Филиппа Клемана разобрался с более серьезным соперником в лице «Лиона» (2:0).
Информация для ставок
- «Бордо» сыграл на ТБ(2,5) голов в 12 из прошлых 13 матчей Лиги 1
- «Бордо» пропускал минимум 3 гола в 4 прошлых матчах чемпионата
- В 3 из прошлых 4 игр между «Бордо» и «Монако» прошла ставка ТБ(2,5)
Прогноз
Защита «Бордо» стабильно пропускает по несколько голов, чем в предстоящей игре должен пользоваться «Монако», который недосчитался очков в минувшем туре. При этом, турнирное положение хозяев также обязует их сыграть в атаку. Предлагаем ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.