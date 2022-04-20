«Бордо» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (20.04.2022)

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вчера, 10:45

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такую линию ставок на эту игру: победа «Бордо» играется по коэффициенту 2.35, за ничью предложена цена 3.40, а победа «Сент-Этьена» доступна по котировке 2.85.

Аналитики также склоняются к тому, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Бордо» остается в зоне вылета, занимая предпоследнее место чемпионата Франции. После ничейного матча с «Лиллем» (0:0) и победы над «Мецем» (3:1) клуб допустил 16-е поражение в Лиге 1, проиграв в гостях «Лиону» (1:6) с крупным счетом.

Домашние успехи в чемпионате «Бордо» выглядят следующим образом: три победы, пять ничейных матчей и восемь поражений. Атака команды на своем поле забила 23 гола, а защита допустила 30 пропущенных мячей.

«Сент-Этьен» организовал седьмую победу в прошлом туре Лиги 1. Команда оказалась сильней «Бреста» в домашнем противостоянии (2:1). Прежде клуб допустил два поражения кряду, проиграв «Марселю» (2:4) и «Лорьяну» (2:6), а в общем зачете чемпионата «зелено-белые» базируются на 17-й строчке.

По итогам 15 гостевых встреч чемпионата Франции «Сент-Этьен» смог: одержать три победы, трижды сыграть вничью и девять раз уступить оппонентам. Соотношение забитых и пропущенных голов установлено на отметках 13:30.

Информация для ставок

Команды сыграли на ТБ (2,5) в 12 из прошлых 14 очных встреч

(2,5) в 12 из прошлых 14 очных встреч «Сент-Этьен» сыграл на ТБ (2,5) в 3 последних матчах Лиги 1

(2,5) в 3 последних матчах Лиги 1 «Сент-Этьен» забивал минимум 2 гола в 3 предыдущих турах чемпионата

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