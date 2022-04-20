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«Бордо» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (20.04.2022)

вчера, 10:45
Сент-Этьен

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила такую линию ставок на эту игру: победа «Бордо» играется по коэффициенту 2.35, за ничью предложена цена 3.40, а победа «Сент-Этьена» доступна по котировке 2.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.503.423.04
Фонбет 2.40 3.40 2.95
Мелбет 2.50 3.48 3.05
1XBET 2.49 3.52 3.04
BetBoom 2.39 3.43 2.89

Аналитики также склоняются к тому, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) можно по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Бордо» остается в зоне вылета, занимая предпоследнее место чемпионата Франции. После ничейного матча с «Лиллем» (0:0) и победы над «Мецем» (3:1) клуб допустил 16-е поражение в Лиге 1, проиграв в гостях «Лиону» (1:6) с крупным счетом.

Домашние успехи в чемпионате «Бордо» выглядят следующим образом: три победы, пять ничейных матчей и восемь поражений. Атака команды на своем поле забила 23 гола, а защита допустила 30 пропущенных мячей.

«Сент-Этьен» организовал седьмую победу в прошлом туре Лиги 1. Команда оказалась сильней «Бреста» в домашнем противостоянии (2:1). Прежде клуб допустил два поражения кряду, проиграв «Марселю» (2:4) и «Лорьяну» (2:6), а в общем зачете чемпионата «зелено-белые» базируются на 17-й строчке.

По итогам 15 гостевых встреч чемпионата Франции «Сент-Этьен» смог: одержать три победы, трижды сыграть вничью и девять раз уступить оппонентам. Соотношение забитых и пропущенных голов установлено на отметках 13:30.

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТБ(2,5) в 12 из прошлых 14 очных встреч
  • «Сент-Этьен» сыграл на ТБ(2,5) в 3 последних матчах Лиги 1
  • «Сент-Этьен» забивал минимум 2 гола в 3 предыдущих турах чемпионата

Прогноз

Учитывая мотивацию команд, а также нестабильную защиту, предлагаем ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.50 1.93 1.97 1.51 2.72
Фонбет 2.05 1.80
Мелбет 2.11 1.85
1XBET 1.97 1.93
Все комментарии
qtaz7s7nm7m9
qtaz7s7nm7m9
вчера в 17:09
Футбольный клуб «Бордо» одержит победу.
5chcjtv5c4a3
5chcjtv5c4a3
вчера в 17:09
Футбольный клуб «Бордо» выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 12:36
Победа команды "Бордо" или ничья в этом матче.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:15
Будет победа первой команды.
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