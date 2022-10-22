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«Клермон» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (23.10.2022)

вчера, 13:49
Клермон

Ставки букмекеров

«Клермон» идет фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.37. Ставки на ничью идут по цене 3.35, а победа «Бреста» играется по котировке 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.343.423.30
Лига Ставок 2.29 3.40 3.20
Мелбет 2.30 3.48 3.38

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Сыграть пари на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.85, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Клермон» поднялся в турнирной таблице на восьмое место, набрав в общей сложности 17 очков за 11 туров чемпионата Франции. Проанализируем форму команды на отрезке пяти последних поединков лиги: здесь у футболистов «Клермона» только одно поражение – дома от «Труа» (1:3), победные матчи против «Аяччо» (3:1) и «Осером» (2:1), а также ничейные противостояния со «Страсбуром» (0:0) и «Монако» (1:1).

«Брест» находится на последнем месте чемпионата Франции, заработав только шесть очков в 11-и встречах. Результаты команды в последних пяти турах подтверждают ее кризис – ничья с «Осером» (1:1) и поражения во встречах с ПСЖ (0:1), «Аяччо» (0:1), «Лорьяном» (1:2) и «Нантом» (1:4).

Информация для ставок

  • «Брест» не выигрывал в 8 прошлых матчах Лиги 1
  • «Клермон» выиграл 3 из последних 4 домашних матчей чемпионата
  • «Брест» не забивал больше одного гола в 4 прошлых гостевых матчах лиги

Прогноз

«Клермон» сейчас выглядит намного сильнее «Бреста», который стабильно проигрывает на выезде. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.52 1.88 2.03 1.48 2.83
Лига Ставок 2.70 1.44 1.87 1.90 1.49 2.55
Мелбет 1.92 2.02
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:32
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
Гость
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