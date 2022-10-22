«Клермон» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (23.10.2022)

1666435793

вчера, 13:49

Ставки букмекеров

«Клермон» идет фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.37. Ставки на ничью идут по цене 3.35, а победа «Бреста» играется по котировке 3.15.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Сыграть пари на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.85, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Клермон» поднялся в турнирной таблице на восьмое место, набрав в общей сложности 17 очков за 11 туров чемпионата Франции. Проанализируем форму команды на отрезке пяти последних поединков лиги: здесь у футболистов «Клермона» только одно поражение – дома от «Труа» (1:3), победные матчи против «Аяччо» (3:1) и «Осером» (2:1), а также ничейные противостояния со «Страсбуром» (0:0) и «Монако» (1:1).

«Брест» находится на последнем месте чемпионата Франции, заработав только шесть очков в 11-и встречах. Результаты команды в последних пяти турах подтверждают ее кризис – ничья с «Осером» (1:1) и поражения во встречах с ПСЖ (0:1), «Аяччо» (0:1), «Лорьяном» (1:2) и «Нантом» (1:4).

Информация для ставок

«Брест» не выигрывал в 8 прошлых матчах Лиги 1

«Клермон» выиграл 3 из последних 4 домашних матчей чемпионата

«Брест» не забивал больше одного гола в 4 прошлых гостевых матчах лиги

Прогноз

«Клермон» сейчас выглядит намного сильнее «Бреста», который стабильно проигрывает на выезде. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.