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«Клермон» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (13.03.2022)

сегодня, 11:39
Лорьян

Ставки букмекеров

Вероятность победы «Клермона» в этой игре букмекерская контора Фонбет оценила в 2.36 – хозяева считаются небольшим фаворитом. Ставки на ничью принимаются по котировке 2.96, а победа «Лорьяна» доступна по цене 3.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.393.023.68
Фонбет 2.35 2.95 3.50
Мелбет 2.46 3.00 3.62
1XBET 2.46 3.00 3.62

Если анализировать линию голов, то в ней перевес на стороне низового исхода. Ставки на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.62, ТБ(2,5) – 2.18.

Форма команд

«Клермон» заработал 28 очков в чемпионате Франции. Такой результат позволяет клубу базироваться на 15-м месте турнирной таблицы с перевесом в шесть баллов над зоной прямого вылета.

Последние победы в Лиге 1 «Клермон» добывал над серьезными соперниками – «Ренн» (2:0), «Ницца» (1:0) и «Марсель» (1:0), но в предыдущем туре первенства команда крупно уступила в гостях «Лиллю» (0:4).

«Лорьян», набравший 24 балла, обосновался на третьем снизу месте рейтинга Лиги 1. В текущем сезоне чемпионата клуб одержал пять побед, девять раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

Если брать во внимание последние результаты «Лорьяна», то они следующие: поражения от «Монпелье» (0:1) и «Лиона» (1:4), а также выигрыш у «Бреста» (1:0).

Информация для ставок

  • «Клермон» и «Лорьян» сыграли на ТМ(2,5) голов в 8 прошлых очных встречах
  • «Лорьян» не пропускал голы в 4 прошлых матчах на поле «Клермона»
  • «Лорьян» не побеждал в 18 из последних 20 гостевых матчей Лиги 1

Прогноз

В этом матч стоит рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов, которая в букмекерской конторе Фонбет идет по коэффициенту 1.62.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.73 1.66 2.34 1.33 3.56
Фонбет 1.62 2.30
Мелбет 1.67 2.40
1XBET 1.67 2.40
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 12:14
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 11:48
Клермон неделю назад проиграл со счетом 4:0 Лиллю. Это поражение стало только 2-м для команды в крайних 6-и матчах (при 3-х победах и одной ничьей). И тем не менее, подопечные Паскаля Гастьена все еще достаточно комфортно чувствуют себя в турнирной таблице. На домашней арене Клермон на протяжении всего сезона не блистал, но и не проваливался: 3 победы, 5 ничьих и 5 поражений. 14 мячей забито, а пропущено - 17. Здесь же хотелось бы добавить, что лишь в 3-х играх (на своем поле) команда сумела не пропустить.... Лорьян 4-го марта попытался на своем поле доставить какие-то проблемы Лиону. Получилось не очень удачно. "Мерлузовые" были разгромлены со счетом 1:4. И кстати, это уже второе подряд поражение команды на своем поле. Тем не менее, в предыдущих 5-и турах у подопечные Кристофа Пелиссье не самые плохие результаты, как для борца за выживание... Я так думаю, что Клермон будет ближе к победе. На домашней арене подопечные Паскаля Гастьена регулярно проводят качественные матчи. Здесь они обыгрывали Лилля и Ренн, а также удавалось отбирать очки у других серьезных соперников. В крайних 3-х домашних матчах команда исправно забивала. Думаю, забьет и в этот раз. Все-таки, Лорьян - это худший выездной коллектив в Лиге 1. Кроме того, "мерлузовые" на выездах в 14-и матчах пропустили 29 мячей... Мой прогноз: предлагаю поставить на победу Клермона с форой 0.
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