«Клермон» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (13.03.2022)

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сегодня, 11:39

Ставки букмекеров

Вероятность победы «Клермона» в этой игре букмекерская контора Фонбет оценила в 2.36 – хозяева считаются небольшим фаворитом. Ставки на ничью принимаются по котировке 2.96, а победа «Лорьяна» доступна по цене 3.60.

Если анализировать линию голов, то в ней перевес на стороне низового исхода. Ставки на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.62, ТБ (2,5) – 2.18.

Форма команд

«Клермон» заработал 28 очков в чемпионате Франции. Такой результат позволяет клубу базироваться на 15-м месте турнирной таблицы с перевесом в шесть баллов над зоной прямого вылета.

Последние победы в Лиге 1 «Клермон» добывал над серьезными соперниками – «Ренн» (2:0), «Ницца» (1:0) и «Марсель» (1:0), но в предыдущем туре первенства команда крупно уступила в гостях «Лиллю» (0:4).

«Лорьян», набравший 24 балла, обосновался на третьем снизу месте рейтинга Лиги 1. В текущем сезоне чемпионата клуб одержал пять побед, девять раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

Если брать во внимание последние результаты «Лорьяна», то они следующие: поражения от «Монпелье» (0:1) и «Лиона» (1:4), а также выигрыш у «Бреста» (1:0).

Информация для ставок

«Клермон» и «Лорьян» сыграли на ТМ(2,5) голов в 8 прошлых очных встречах

«Лорьян» не пропускал голы в 4 прошлых матчах на поле «Клермона»

«Лорьян» не побеждал в 18 из последних 20 гостевых матчей Лиги 1

Прогноз

В этом матч стоит рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов, которая в букмекерской конторе Фонбет идет по коэффициенту 1.62.