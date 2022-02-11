«Клермон» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (13.02.2022)

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вчера, 16:50

Ставки букмекеров

С небольшим перевесом в линии букмекерской конторы Фонбет идут ставки на успех хозяев поля. Вариант с победой «Клермона» доступен по коэффициенту 2.25, за ничью выставлена цена 3.40, а победа «Сент-Этьена» оценивается по котировке 3.25.

Рассмотрим лини голов. Здесь аналитики симпатизируют умеренной результативности. Вариант ТМ(2,5) идет по котировке 1.75, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

«Клермон» занимает 15-е место в чемпионате Франции. Клуб набрал за 23 тура 24 очка, установив такие цифры: шесть побед, шесть ничьих и 11 поражений.

Вот так клуб играет на своем поле в Лиге 1: три выигрыша, четыре ничьи и четыре проигрыша. При этом «Клермон» ударно провел два последних тура, сенсационно обыграв «Ренн» (2:1) и «Ниццу» (1:0).

«Сент-Этьен» замыкает рейтинг французского чемпионата. В активе команды 18 баллов с такими показателями успешности: четыре победы, шесть ничьих и 13 поражений. Если рассматривать гостевые матчи «святых», то в них следующая картина: по две виктории и ничейных игры, при восьми фиаско.

Но в предыдущих турах «Сент-Этьен» подал признаки жизни. Так команда набрала максимум очков по итогам матчей против «Анже» (1:0) и «Монпелье» (3:1).

Информация для ставок

«Клермон» выиграл только 2 из последних 10 матчей на своем поле

«Сент-Этьен» проиграл 5 из прошлых 10 гостевых поединков всех турниров

В 8 из прошлых 9 матчей «Клермона» голы забивала только одна команда

Прогноз

Встречаются команды, набравшие неплохую форму. При этом атака «Клермона» и «Сент-Этьена» не может похвастаться стабильностью и результативностью. Поэтому, в этом матче стоит присмотреться к ставке на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.