«Лилль» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (06.03.2022)

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вчера, 15:46

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Лилль» фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.77. Для сравнения победа «Клермона» оценивается в 4.80, а заключить пари на ничью можно по котировке 3.80.

Если анализировать линию голов, то здесь у аналитиков небольшое предпочтение на стороне низового исхода. Ставки на ТМ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.85, ТБ (2,5) – 2.02.

Форма команд

На данный момент «Лилль» занимает девятое место, будучи действующим чемпионом Франции. По ходу текущего сезона команда наиграла на 10 побед, девять ничьих и потерпел семь поражений.

Если рассмотреть последние результаты «догов» в Лиге 1, то они весьма успешные. В трех минувших турах «Лилль» оказался сильней «Монпелье» (1:0) и «Лиона» (1:0), а также разделил очки с «Мецем» (0:0).

«Клермон» базируется на 15-й позиции рейтинга, сумев набрать 28 очков за 26 туров. В актив себе клуб занес по семь побед и ничьих, допустив от соперников 12 поражений в лиге.

Отметим, что за два прошлых тура футболисты «Клермона» заработали четыре очка. После гостевой победы над «Марселем» (2:0) клуб сыграл вничью с «Бордо» (1:1).

Информация для ставок

«Лилль» не проигрывал в 10 из прошлых 11 домашних матчей Лиги 1

«Клермон» побеждал в 2 последних гостевых матчах чемпионата Франции

«Клермон» победил «Лилль» в матче первого круга со счетом 1:0

Прогноз

На предстоящий матч интересно выглядит ставка «обе забьют – да». Букмекерская контора Фонбет оценивает такое пари по коэффициенту 1.90.