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«Лилль» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (06.03.2022)

вчера, 15:46
Лилль

Ставки букмекеров

Эксперты считают «Лилль» фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.77. Для сравнения победа «Клермона» оценивается в 4.80, а заключить пари на ничью можно по котировке 3.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.763.605.59
Фонбет 1.70 3.70 5.40
1XBET 1.77 3.82 5.25

Если анализировать линию голов, то здесь у аналитиков небольшое предпочтение на стороне низового исхода. Ставки на ТМ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.85, ТБ(2,5) – 2.02.

Форма команд

На данный момент «Лилль» занимает девятое место, будучи действующим чемпионом Франции. По ходу текущего сезона команда наиграла на 10 побед, девять ничьих и потерпел семь поражений.

Если рассмотреть последние результаты «догов» в Лиге 1, то они весьма успешные. В трех минувших турах «Лилль» оказался сильней «Монпелье» (1:0) и «Лиона» (1:0), а также разделил очки с «Мецем» (0:0).

«Клермон» базируется на 15-й позиции рейтинга, сумев набрать 28 очков за 26 туров. В актив себе клуб занес по семь побед и ничьих, допустив от соперников 12 поражений в лиге.

Отметим, что за два прошлых тура футболисты «Клермона» заработали четыре очка. После гостевой победы над «Марселем» (2:0) клуб сыграл вничью с «Бордо» (1:1).

Информация для ставок

  • «Лилль» не проигрывал в 10 из прошлых 11 домашних матчей Лиги 1
  • «Клермон» побеждал в 2 последних гостевых матчах чемпионата Франции
  • «Клермон» победил «Лилль» в матче первого круга со счетом 1:0

Прогноз

На предстоящий матч интересно выглядит ставка «обе забьют – да». Букмекерская контора Фонбет оценивает такое пари по коэффициенту 1.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.53 1.89 2.01 1.48 2.83
Фонбет 1.83 2.00
1XBET 1.90 2.04
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 19:10
Игра на три результата
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