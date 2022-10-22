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«Лилль» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (23.10.2022)

вчера, 13:47
Лилль

Ставки букмекеров

С минимальным преимуществом букмекеры выше ценят шансы хозяев грядущего противостояния. Сыграть победу «Лилля» можно по коэффициенту 2.55, за ничью предложена цена 3.50, а победа «Монако» идет по котировке 2.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.533.612.87
Лига Ставок 2.44 3.55 2.85

Аналитики компании Лига Ставок также считают, что «Лилль» и «Монако» покажут результативный футбол. Пари на ТБ(2,5) гола идут по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Лилль» поднялся на седьмое место чемпионата Франции, пополнив счет на 19 очков за 11 сыгранных туров. Рассматриваем успешность команды на отрезке пяти прошлых поединков – в них футболисты «Лилля» смогли обыграть «Тулузу» (2:1), «Ланс» (1:0) и «Страсбур» (3:0), а проигрыши были зафиксированы в противостояниях с «Лорьяном» (1:2) и «Марселем» (1:2).

«Монако» базируется на шестой строчке рейтинга, накопив 21 балл. В предыдущем туре Лиги 1 команда оборвала победную серию, разделив очки в домашней игре против «Клермона» (1:1). Прежде футболисты «Монако» последовательно обыграли «Монпелье» (2:0), «Нант» (4:1), «Реймс» (3:0) и «Лион» (2:1).

Информация для ставок

  • «Монако» выиграл 8 из прошлых 10 гостевых матчей Лиги 1
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 5 из прошлых 6 очных матчей
  • «Монако» забивал минимум два гола в 8 из предыдущих 10 поединков

Прогноз

Атакующий потенциал «Лилля» и «Монако» позволяет ожидать от команд результативный футбол в этом матче. Рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.48 1.34 2.23 1.72 1.75 2.18
Лига Ставок 2.14 1.68 1.70 2.11
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