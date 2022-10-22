«Лилль» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (23.10.2022)

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вчера, 13:47

Ставки букмекеров

С минимальным преимуществом букмекеры выше ценят шансы хозяев грядущего противостояния. Сыграть победу «Лилля» можно по коэффициенту 2.55, за ничью предложена цена 3.50, а победа «Монако» идет по котировке 2.80.

Аналитики компании Лига Ставок также считают, что «Лилль» и «Монако» покажут результативный футбол. Пари на ТБ (2,5) гола идут по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Лилль» поднялся на седьмое место чемпионата Франции, пополнив счет на 19 очков за 11 сыгранных туров. Рассматриваем успешность команды на отрезке пяти прошлых поединков – в них футболисты «Лилля» смогли обыграть «Тулузу» (2:1), «Ланс» (1:0) и «Страсбур» (3:0), а проигрыши были зафиксированы в противостояниях с «Лорьяном» (1:2) и «Марселем» (1:2).

«Монако» базируется на шестой строчке рейтинга, накопив 21 балл. В предыдущем туре Лиги 1 команда оборвала победную серию, разделив очки в домашней игре против «Клермона» (1:1). Прежде футболисты «Монако» последовательно обыграли «Монпелье» (2:0), «Нант» (4:1), «Реймс» (3:0) и «Лион» (2:1).

Информация для ставок

«Монако» выиграл 8 из прошлых 10 гостевых матчей Лиги 1

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 5 из прошлых 6 очных матчей

(2,5) гола в 5 из прошлых 6 очных матчей «Монако» забивал минимум два гола в 8 из предыдущих 10 поединков

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