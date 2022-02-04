«Лилль» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (06.02.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке эксперты отдают предпочтение лидеру чемпионата Франции. Поставить на победу ПСЖ в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.90, ничья идет за 3.80, а победа «Лилля» доступна по котировке 3.85.
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завтра, 22:45
Аналитики также полагают, что у команд не возникнет проблем с голами. Ставки на ТБ(2,5) мячей принимаются по коэффициенту 1.77, ТМ(2,5) – 2.05.
Форма команд
«Лилль» на данный момент занимает 11 место чемпионата. В активе действующего победителя Лиги 1 32 балла с такими показателями успешности: восемь побед, восемь ничьих и шесть поражений.
При этом в минувшем туре чемпионата «Лилль» сенсационно уступил в гостях «Клермону» (1:2). Так «доги» прервали серию без поражений, которая насчитывала девять туров.
Парижский клуб уверенно возглавляет рейтинг Лиги 1, имея преимущество над второй позицией в 11 баллов. В текущем сезоне чемпионата ПСЖ взял 16 побед и пять ничьих, допустив лишь одно поражение.
Подопечные Маурисио Почеттино в предыдущих турах обыграли «Реймс» (4:0) и «Брест» (2:0), но из Кубка Франции команда вылетела от «Ниццы», уступив сопернику в серии пенальти.
Информация для ставок
- ПСЖ сыграл вничью в 3 последних гостевых матчах Лиги 1
- «Лилль» не проигрывал в 9 прошлых матчах чемпионата на своем поле
- В 3 прошлых встречах соперников на поле «Лилля» сыграла ставка ТМ(2,5)
Прогноз
У парижан много кадровых потерь на этот матч, поэтому легкой прогулки фавориту ожидать не стоит. «Лиль», в свою очередь, на домашней арене едва ли сможет обыграть лидера Лиги 1. Поэтому, в предстоящем матче стоит рассмотреть ставку на ничью по коэффициенту 3.80 в БК Фонбет.