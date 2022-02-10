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«Лион» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (12.02.2022)

вчера, 12:24

Ставки букмекеров

В грядущем поединке эксперты симпатизируют хозяевам поля. Сыграть победу «Лиона» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.92. За ничью выставлена цена 3.70, а победа «Ниццы» идет по котировке 3.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.983.803.93
Фонбет 1.90 3.70 3.85
Мелбет 1.98 3.84 4.00
1XBET 1.98 3.84 4.00
BetBoom 1.96 3.77 3.87

При этом аналитики считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по котировке 1.73, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лион», набрав 34 балла, обосновался на восьмом месте чемпионата. В этом сезоне команда выступает без стабильности. В ее активе девять побед, восемь ничейных встреч и шесть поражений от оппонентов.

При этом «ткачи» хорошо начали 2022 год, одержав три победы подряд, но в предыдущем туре чемпионата коллектив Петера Боса уступил в гостях «Монако» (0:2), показав пассивную игру в атаке.

«Ницца» шла на серии из пяти побед подряд в чемпионате, но в предыдущем туре допустила осечку. Подопечные Кристофа Гальтье неожиданно уступили на домашней арене «Клермону» (1:2), опустившись на третье место в общем зачете.

Но среди уходящей недели «Ницца» оформила проход в полуфинал Кубка Франции. В домашней игре «орлы» сокрушили «Марсель» с крупным счетом (4:1).

Информация для ставок

  • В 6 из прошлых семи очных встреч прошла ставка ТБ(2,5)
  • «Ницца» побеждала в 5 из прошлых 6 гостевых матчей Лиги 1
  • «Лион» не проигрывал в 9 из предыдущих 10 домашних матчей всех турниров

Прогноз

«Лион», которые стремиться приблизиться к лидерам, мощно проводит матчи на домашней арене. Но «Ницца» является лучшей командой лиги в разрезе гостевых игр. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.38 1.35 2.16 1.77 1.69 2.28
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.16 1.81
1XBET 2.16 1.81
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:26
Лион не проиграет
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