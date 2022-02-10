«Лион» — «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (12.02.2022)

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вчера, 12:24

Ставки букмекеров

В грядущем поединке эксперты симпатизируют хозяевам поля. Сыграть победу «Лиона» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.92. За ничью выставлена цена 3.70, а победа «Ниццы» идет по котировке 3.80.

При этом аналитики считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.73, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лион», набрав 34 балла, обосновался на восьмом месте чемпионата. В этом сезоне команда выступает без стабильности. В ее активе девять побед, восемь ничейных встреч и шесть поражений от оппонентов.

При этом «ткачи» хорошо начали 2022 год, одержав три победы подряд, но в предыдущем туре чемпионата коллектив Петера Боса уступил в гостях «Монако» (0:2), показав пассивную игру в атаке.

«Ницца» шла на серии из пяти побед подряд в чемпионате, но в предыдущем туре допустила осечку. Подопечные Кристофа Гальтье неожиданно уступили на домашней арене «Клермону» (1:2), опустившись на третье место в общем зачете.

Но среди уходящей недели «Ницца» оформила проход в полуфинал Кубка Франции. В домашней игре «орлы» сокрушили «Марсель» с крупным счетом (4:1).

Информация для ставок

В 6 из прошлых семи очных встреч прошла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Ницца» побеждала в 5 из прошлых 6 гостевых матчей Лиги 1

«Лион» не проигрывал в 9 из предыдущих 10 домашних матчей всех турниров

Прогноз

«Лион», которые стремиться приблизиться к лидерам, мощно проводит матчи на домашней арене. Но «Ницца» является лучшей командой лиги в разрезе гостевых игр. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.