«Лорьян» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2022)

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сегодня, 09:47

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам этой игры. Поставить на победу «Лорьяна» можно по коэффициенту 2.02, а победу «Клермона» аналитики компании Лига Ставок оценили в 4.00. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.70.

Если рассматривать линию голов, то здесь аналитики отдают предпочтение низовому формату противостояния. Ставки на ТМ(2,5) гола идут по коэффициенту 1.77, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Лорьян» сыграл только два матча в новом сезоне Лиги 1. Домашний поединок второго тура против «Лиона» команда пропустила из-за плохого состояния газона на своем поле.

При этом «Лорьян» отлично провел две гостевых игры. После неожиданной победы над «Ренном» (1:0) команда заработала один балл на поле «Тулузы» (2:2).

«Клермон» вполне ожидаемо проиграл ПСЖ в стартовом туре (0:5). Но затем команда смогла собраться и продемонстрировать ударные результаты. Ей удалось обыграть «Реймс» (4:2) на выезде, а домашняя игра с «Ниццей» закончилась минимальной победой клуба (1:0).

Информация для ставок

«Лорьян» забивал и пропускал голы в 2 из последних 3 домашних матчей Лиги 1

«Клермон» фиксировал обмен голами в 3 из прошлых 6 гостевых матчей чемпионата

«Клермон» не проигрывал в 5 прошлых матчах на поле «Лорьяна»

Прогноз

Встречаются соперники одного уровня, которые неплохо себя проявили в атаке на старте сезона. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.82 в БК Лига Ставок.