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«Лорьян» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2022)

сегодня, 09:47
Клермон

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам этой игры. Поставить на победу «Лорьяна» можно по коэффициенту 2.02, а победу «Клермона» аналитики компании Лига Ставок оценили в 4.00. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.013.534.11
Лига Ставок 2.00 3.50 3.90
Мелбет 2.02 3.70 4.00
1XBET 2.02 3.70 4.00

Если рассматривать линию голов, то здесь аналитики отдают предпочтение низовому формату противостояния. Ставки на ТМ(2,5) гола идут по коэффициенту 1.77, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Лорьян» сыграл только два матча в новом сезоне Лиги 1. Домашний поединок второго тура против «Лиона» команда пропустила из-за плохого состояния газона на своем поле.

При этом «Лорьян» отлично провел две гостевых игры. После неожиданной победы над «Ренном» (1:0) команда заработала один балл на поле «Тулузы» (2:2).

«Клермон» вполне ожидаемо проиграл ПСЖ в стартовом туре (0:5). Но затем команда смогла собраться и продемонстрировать ударные результаты. Ей удалось обыграть «Реймс» (4:2) на выезде, а домашняя игра с «Ниццей» закончилась минимальной победой клуба (1:0).

Информация для ставок

  • «Лорьян» забивал и пропускал голы в 2 из последних 3 домашних матчей Лиги 1
  • «Клермон» фиксировал обмен голами в 3 из прошлых 6 гостевых матчей чемпионата
  • «Клермон» не проигрывал в 5 прошлых матчах на поле «Лорьяна»

Прогноз

Встречаются соперники одного уровня, которые неплохо себя проявили в атаке на старте сезона. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.82 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.52 1.86 2.05 1.47 2.85
Лига Ставок 2.50 1.51 1.79 1.99 1.43 2.80
Мелбет 1.88 2.07
1XBET 1.88 2.07
Все комментарии
6a2ham44u9q8
6a2ham44u9q8
сегодня в 12:26
Победу одержит «Лорьян»
7wh6g3navk9v
7wh6g3navk9v
сегодня в 12:26
Фаворит матча «Лорьян»
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:07
Игра на три результата
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