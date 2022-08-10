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«Лорьян» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (14.08.2022)

сегодня, 15:47
Лорьян

Ставки букмекеров

Фаворитом этой игры букмекеры видят «Лион». Сыграть победу гостевой команды можно по коэффициенту 1.86, ничья доступна по цене 4.12, а победа «Лорьяна» играется по котировке 4.22.

Франция. Лига 1 2022/2023
Лорьян
Лион
Выигрыш
- : -
14 августа 2022, 14:00
воскресенье
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.384.071.82
Лига Ставок 4.30 4.00 1.80
Мелбет 4.22 4.12 1.86
1XBET 4.22 4.12 1.86

Букмекерская контора Лига Ставок также предложила такую линию на голы: ТБ(2,5) идет по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Лорьян», который в прошлом сезоне Лиги 1 избежал понижения в классе, успешно начал новый розыгрыш чемпионата Франции. Будучи очевидным аутсайдером гостевой встречи против «Ренна», «моряки» смогли добиться победы с минимальным преимуществом в счете (1:0).

«Лион», который провалил выступления в предыдущем розыгрыше чемпионата, стартовал в новом сезоне тоже с победы. В домашней игре против новичка «Аяччо» «ткачи» смогли сломить сопротивление соперника в результативной игре (2:1), воспользовавшись удалением в составе гостей.

Информация для ставок

  • «Лион» выиграл 2 из прошлых 3 матчей против «Лорьяна»
  • «Лорьян» и «Лион» обменялись голами в 5 последних очных встречах
  • «Лорьян» забивал и пропускал голы в 3 из предыдущих 5 домашних матчей Лиги 1

Прогноз

«Лион» хоть и стартовал с победы, но не избежал результативных ошибок. При этом «Лорьян» стабильно забивает предстоящему сопернику в очных встречах. Рекомендуем ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.78 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.49 1.34 2.23 1.72 1.75 2.18
Лига Ставок 2.20 1.65 1.74 2.06
Мелбет 2.31 1.72
1XBET 2.31 1.72
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:53
Игра может получится на три результата
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