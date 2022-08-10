«Лорьян» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (14.08.2022)

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сегодня, 15:47

Ставки букмекеров

Фаворитом этой игры букмекеры видят «Лион». Сыграть победу гостевой команды можно по коэффициенту 1.86, ничья доступна по цене 4.12, а победа «Лорьяна» играется по котировке 4.22.

Букмекерская контора Лига Ставок также предложила такую линию на голы: ТБ (2,5) идет по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Лорьян», который в прошлом сезоне Лиги 1 избежал понижения в классе, успешно начал новый розыгрыш чемпионата Франции. Будучи очевидным аутсайдером гостевой встречи против «Ренна», «моряки» смогли добиться победы с минимальным преимуществом в счете (1:0).

«Лион», который провалил выступления в предыдущем розыгрыше чемпионата, стартовал в новом сезоне тоже с победы. В домашней игре против новичка «Аяччо» «ткачи» смогли сломить сопротивление соперника в результативной игре (2:1), воспользовавшись удалением в составе гостей.

Информация для ставок

«Лион» выиграл 2 из прошлых 3 матчей против «Лорьяна»

«Лорьян» и «Лион» обменялись голами в 5 последних очных встречах

«Лорьян» забивал и пропускал голы в 3 из предыдущих 5 домашних матчей Лиги 1

Прогноз

«Лион» хоть и стартовал с победы, но не избежал результативных ошибок. При этом «Лорьян» стабильно забивает предстоящему сопернику в очных встречах. Рекомендуем ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.78 в БК Лига Ставок.