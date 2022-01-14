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«Марсель» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (16.01.2022)

вчера, 15:15

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этой игры букмекеры считают «Марсель». Сделать ставки на победу хозяев поля БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.43, а шансы «Лилля» выступить успешно на поле соперника оцениваются в 3.20. Заключить пари на ничью в данном противостоянии можно по котировке 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.363.463.13
Фонбет 2.35 3.40 3.10
BetBoom 2.32 3.51 3.16

Эксперты также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) мячей доступен по котировке 1.87, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

Впреддверии этой встречи «Марсель» занимает третью позицию чемпионата Франции. За 19 проведенных туров южане накопили 10 побед и шесть ничьих, допустив лишь три поражения.

Стоит отметить, что от второй строчки, на которой базируется «Ницца», «Марсель» отстает только по дополнительным показателям, а в предыдущем туре Лиги 1 команда смогла победить на выезде «Бордо» с минимальным счетом (1:0).

«Лилль», являясь действующим чемпионом страны, идет на десятой позиции общего зачете. В текущем розыгрыше Лиги 1 «доги» показали такие цифры: по семь побед и ничьих и пять поражений.

При этом «Лилль» хорошо провел последние гостевые матчи чемпионата, одержав две победы и ничью в трех поединках, а в последней игре лиги «догам» удалось обыграть на выезде «Бордо» (3:2).

Информация для ставок

  • «Марсель» сыграл на ТМ(2,5) голов в 9 из последних 10 матчей лиги
  • «Марсель» не пропускал голы в 6 из прошлых 8 поединков чемпионата
  • В 3 предыдущих встречах «Марселя» и «Лилля» сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Большую часть матчей в этом сезоне Лиги 1 «Марсель» проводит в прагматичном формате. При этом «Лилль» лишился ключевых игроков группы атаки на этот матч. Резюмируя вышесказанное, а также статистику очных встреч команд, рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.87 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.51 1.85 2.02 1.46 2.83
Все комментарии
75twyxuddan4
75twyxuddan4
вчера в 17:40
Футбольный клуб «Марсель» выиграет матч.
zd3my3ns7jb5
zd3my3ns7jb5
вчера в 15:41
Футбольный клуб «Марсель» одержит победу.
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