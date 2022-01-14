«Марсель» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (16.01.2022)

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вчера, 15:15

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этой игры букмекеры считают «Марсель». Сделать ставки на победу хозяев поля БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.43, а шансы «Лилля» выступить успешно на поле соперника оцениваются в 3.20. Заключить пари на ничью в данном противостоянии можно по котировке 3.45.

Эксперты также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) мячей доступен по котировке 1.87, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

Впреддверии этой встречи «Марсель» занимает третью позицию чемпионата Франции. За 19 проведенных туров южане накопили 10 побед и шесть ничьих, допустив лишь три поражения.

Стоит отметить, что от второй строчки, на которой базируется «Ницца», «Марсель» отстает только по дополнительным показателям, а в предыдущем туре Лиги 1 команда смогла победить на выезде «Бордо» с минимальным счетом (1:0).

«Лилль», являясь действующим чемпионом страны, идет на десятой позиции общего зачете. В текущем розыгрыше Лиги 1 «доги» показали такие цифры: по семь побед и ничьих и пять поражений.

При этом «Лилль» хорошо провел последние гостевые матчи чемпионата, одержав две победы и ничью в трех поединках, а в последней игре лиги «догам» удалось обыграть на выезде «Бордо» (3:2).

Информация для ставок

«Марсель» сыграл на ТМ(2,5) голов в 9 из последних 10 матчей лиги

«Марсель» не пропускал голы в 6 из прошлых 8 поединков чемпионата

В 3 предыдущих встречах «Марселя» и «Лилля» сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Большую часть матчей в этом сезоне Лиги 1 «Марсель» проводит в прагматичном формате. При этом «Лилль» лишился ключевых игроков группы атаки на этот матч. Резюмируя вышесказанное, а также статистику очных встреч команд, рекомендуем ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.87 в БК Фонбет.