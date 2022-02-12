«Мец» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (13.02.2022)

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вчера, 10:54

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую открыла компания Фонбет, гости идут очевидным фаворитом в этой игре. Ставки на победу «Марселя» можно сыграть по коэффициенту 1.60, за ничью выставлена цена 4.00, а победа «Меца» оценивается по котировке 5.50.

Также предлагаем рассмотреть линию голов. Здесь симпатии аналитиков на стороне результативного счета: ТБ (2,5) доступен по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Мец» сейчас находится на 18-й строчке чемпионата. У команды в активе 20 очков и условное преимущество над зоной прямого вылета. По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 клуб установил следующие результаты четыре победы, восемь ничьих и 11 поражений.

Отметим, что в пяти последних турах «Мец» набрал пять баллов, обыграв «Реймс» (1:0), а также сыграв вничью с «Лионом» (1:1) и «Труа» (0:0). Также в данной серии «бордовые» допустили поражения от «Ниццы» (0:2) и «Страсбура» (0:2).

«Марсель» занимает второе место во французском чемпионате. В текущем сезоне южане одержали 12 побед, семь раз сыграли вничью и четыре раза проиграли своим оппонентам.

При этом «Марсель» в минувшем туре Лиги 1 разгромил на домашней арене «Анже» (5:2), но среди уходящей недели клуб вылетел из Кубка Франции, уступив в гостях «Ницце» (1:4).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) голов в 10 из прошлых 12 матчей на поле «Меца»

«Мец» не побеждал в 18 из последних 19 домашних матчей Лиги 1

«Марсель» не допускал поражение в 6 прошлых матчах против «Меца»

Прогноз

Очевидно, что «Марсель» в этом сезоне делает ставку на чемпионат, где южане намерены завоевать серебро и прямую путевку в Лигу чемпионов. При этом нынешний «Мец» едва ли сможет составить конкуренцию столь мотивированному сопернику, даже на домашней арене. Предлагаем пари на победу «Марселя» по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.