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«Монако» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (16.01.2022)

12 января 2022, 13:11

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победы «Монако» в этой игре. В линии компании Фонбет ставки с таким условием идут по коэффициенту 1.49. Вероятность победы «Клермона» оценивается в 6.65, а за ничью предложена цена 4.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.494.656.61
Фонбет 1.48 4.55 6.60

Аналитики также убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол в этой игре. Ставки на ТБ(2,5) голов идет по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Монако» занимает седьмую строчку рейтинга Лиги 1, набрав за 20 туров 30 очков. У руля команды стал Филипп Клеман, который сменил Нико Ковача две недели назад.

С новым тренером «монегаски» сыграли вничью с «Нантом» (0:0) в чемпионате страны, а также уверенно победили клуб «Кевийи Руан» на стадии 1/16 финала Кубка Франции. При этом, в домашних условиях «Монако» не уступал на протяжении 10 поединков в рамках всех соревнований.

«Клермон» сейчас базируется на 15-м месте чемпионата. У команды 18 очков по итогам 19-и проведенных туров с такими показателями: четыре победы, шесть ничьих и девять поражений.

При этом в двух минувших турах Лиги 1 «Клермон» не уступал своим соперникам. После гостевой победы над «Анже» (1:0) команда разделила очки в домашнем противостоянии с «Реймсом» (0:0).

Информация для ставок

  • В 6 из прошлых 7 матчей «Монако» в Лиге 1 сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Монако» забивал минимум 2 гола в 6 из предыдущих 7 домашних матчей чемпионата
  • «Монако» не уступал соперникам в 7 прошлых домашних играх лиги

Прогноз

Учитывая домашние успехи «Монако», «Клермону» будет сложно рассчитывать на очки в этой игре. Кроме того, «монегаски» уже громили соперника в первом круге текущего сезона (3:1). Рекомендуем комбинированную ставку на победу хозяев и ТБ(1,5) гола по коэффициенту 1.64 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.30 1.33 2.16 1.74 1.68 2.19
Все комментарии
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12 января в 16:02
Футбольный клуб «Монако» одержит победу.
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12 января в 14:00
Футбольный клуб «Монако» выиграет матч.
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