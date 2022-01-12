«Монако» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (16.01.2022)

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12 января 2022, 13:11

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победы «Монако» в этой игре. В линии компании Фонбет ставки с таким условием идут по коэффициенту 1.49. Вероятность победы «Клермона» оценивается в 6.65, а за ничью предложена цена 4.60.

Аналитики также убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол в этой игре. Ставки на ТБ (2,5) голов идет по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Монако» занимает седьмую строчку рейтинга Лиги 1, набрав за 20 туров 30 очков. У руля команды стал Филипп Клеман, который сменил Нико Ковача две недели назад.

С новым тренером «монегаски» сыграли вничью с «Нантом» (0:0) в чемпионате страны, а также уверенно победили клуб «Кевийи Руан» на стадии 1/16 финала Кубка Франции. При этом, в домашних условиях «Монако» не уступал на протяжении 10 поединков в рамках всех соревнований.

«Клермон» сейчас базируется на 15-м месте чемпионата. У команды 18 очков по итогам 19-и проведенных туров с такими показателями: четыре победы, шесть ничьих и девять поражений.

При этом в двух минувших турах Лиги 1 «Клермон» не уступал своим соперникам. После гостевой победы над «Анже» (1:0) команда разделила очки в домашнем противостоянии с «Реймсом» (0:0).

Информация для ставок

В 6 из прошлых 7 матчей «Монако» в Лиге 1 сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Монако» забивал минимум 2 гола в 6 из предыдущих 7 домашних матчей чемпионата

«Монако» не уступал соперникам в 7 прошлых домашних играх лиги

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