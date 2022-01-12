«Монако» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (16.01.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры ожидают победы «Монако» в этой игре. В линии компании Фонбет ставки с таким условием идут по коэффициенту 1.49. Вероятность победы «Клермона» оценивается в 6.65, а за ничью предложена цена 4.60.
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16 января 2022, 17:00
воскресенье
Аналитики также убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол в этой игре. Ставки на ТБ(2,5) голов идет по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 2.20.
Форма команд
«Монако» занимает седьмую строчку рейтинга Лиги 1, набрав за 20 туров 30 очков. У руля команды стал Филипп Клеман, который сменил Нико Ковача две недели назад.
С новым тренером «монегаски» сыграли вничью с «Нантом» (0:0) в чемпионате страны, а также уверенно победили клуб «Кевийи Руан» на стадии 1/16 финала Кубка Франции. При этом, в домашних условиях «Монако» не уступал на протяжении 10 поединков в рамках всех соревнований.
«Клермон» сейчас базируется на 15-м месте чемпионата. У команды 18 очков по итогам 19-и проведенных туров с такими показателями: четыре победы, шесть ничьих и девять поражений.
При этом в двух минувших турах Лиги 1 «Клермон» не уступал своим соперникам. После гостевой победы над «Анже» (1:0) команда разделила очки в домашнем противостоянии с «Реймсом» (0:0).
Информация для ставок
- В 6 из прошлых 7 матчей «Монако» в Лиге 1 сыграла ставка ТБ(2,5)
- «Монако» забивал минимум 2 гола в 6 из предыдущих 7 домашних матчей чемпионата
- «Монако» не уступал соперникам в 7 прошлых домашних играх лиги
Прогноз
Учитывая домашние успехи «Монако», «Клермону» будет сложно рассчитывать на очки в этой игре. Кроме того, «монегаски» уже громили соперника в первом круге текущего сезона (3:1). Рекомендуем комбинированную ставку на победу хозяев и ТБ(1,5) гола по коэффициенту 1.64 в БК Фонбет.