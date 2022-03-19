«Монако» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (20.03.2022)

Ставки букмекеров
Букмекерская компания Фонбет представила такую линию ставок на эту игру: победа «Монако» доступна по коэффициенту 3.60, за ничью выставлена цена 4.00, а победа ПСЖ оценивается по котировке 1.95.
|
1 : 0
32’
сегодня, 15:00
Аналитики также считают, что команды покажут результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.30.
Форма команд
Футболисты «Монако» заработали 41 балл в чемпионате Франции. С таким показателем успешности княжеский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице. По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 «монегаски» одержали 11 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.
Выделим, что за пять минувших туров «Монако» организовал только одну викторию – в гостях у «Марселя» (1:0), а в предыдущем туре чемпионата команда уступила на выезде «Страсбуру» (0:1).
ПСЖ уверенно идет навстречу чемпионскому титулу. Парижский клуб лидирует в турнирной таблице (65 баллов), имея перевес над второй строчкой в 15 очков. При этом столичный коллектив за пять прошлых туров чемпионата допустил два поражения – от «Нанта» (1:3) и «Ниццы» (0:1), а из Лиги чемпионов команда вылетела после неудачного матча в Мадриде, где сильней был «Реал» (1:3). К слову, «Монако» тоже завершил выступления на международной арене, проиграв дуэль «Браге» (1:1 и 0:2).
Информация для ставок
- ПСЖ не проигрывал в 32 из последних 35 матчей чемпионата Франции
- ПСЖ выиграл 6 из прошлых 7 матчей против «Монако»
- ПСЖ забивал минимум 2 гола в 14 из прошлых 15 поединков с «Монако»
Прогноз
Статус фаворита ПСЖ в этом матче вполне оправдан – «Монако» сейчас не в том состоянии, чтобы на равных противостоять лидеру. Поэтому, предлагаем поставить на чистую победу гостей по коэффициенту 1.95 в БК Фонбет.
У парижан после бесславного вылета из ЛЧ от Реала в Мадриде было время прийти в себя. Подопечные Поччетино для начала разгромили в чемпионате следом Бордо 3-0 на Парк Де Пренс, ну а сейчас получили целую неделю полноценной подготовки к матч Монако. С учетом еврокубков у хозяев даже удивляет КФ выше 2х на гостей, которые и свежее будут, и скамейка у них ого-го, да и класс исполнителей будет повыше....
В первом круге в Париже вице-чемпион Франции не оставил сопернику не единого шанса и победил 2-0. Сейчас расклады не меняются. ПСЖ полноценно готовился к матчу, тогда как у Монако была Лига Европы и всего 3 дня на восстановление. С учетом класса гостей, а также очевидного спада хозяев, с учетом гостевого нападения и обороны монегасков, которая постоянно ошибается, то жду победы на классе именно от парижан, которые усталостью и формой соперника должны воспользоваться.
У парижан после бесславного вылета из ЛЧ от Реала в Мадриде было время прийти в себя. Подопечные Поччетино для начала разгромили в чемпионате следом Бордо 3-0 на Парк Де Пренс, ну а сейчас получили целую неделю полноценной подготовки к матч Монако. С учетом еврокубков у хозяев даже удивляет КФ выше 2х на гостей, которые и свежее будут, и скамейка у них ого-го, да и класс исполнителей будет повыше....
В первом круге в Париже вице-чемпион Франции не оставил сопернику не единого шанса и победил 2-0. Сейчас расклады не меняются. ПСЖ полноценно готовился к матчу, тогда как у Монако была Лига Европы и всего 3 дня на восстановление. С учетом класса гостей, а также очевидного спада хозяев, с учетом гостевого нападения и обороны монегасков, которая постоянно ошибается, то жду победы на классе именно от парижан, которые усталостью и формой соперника должны воспользоваться.