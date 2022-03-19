«Монако» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (20.03.2022)

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вчера, 10:12

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет представила такую линию ставок на эту игру: победа «Монако» доступна по коэффициенту 3.60, за ничью выставлена цена 4.00, а победа ПСЖ оценивается по котировке 1.95.

Аналитики также считают, что команды покажут результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Футболисты «Монако» заработали 41 балл в чемпионате Франции. С таким показателем успешности княжеский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице. По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 «монегаски» одержали 11 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.

Выделим, что за пять минувших туров «Монако» организовал только одну викторию – в гостях у «Марселя» (1:0), а в предыдущем туре чемпионата команда уступила на выезде «Страсбуру» (0:1).

ПСЖ уверенно идет навстречу чемпионскому титулу. Парижский клуб лидирует в турнирной таблице (65 баллов), имея перевес над второй строчкой в 15 очков. При этом столичный коллектив за пять прошлых туров чемпионата допустил два поражения – от «Нанта» (1:3) и «Ниццы» (0:1), а из Лиги чемпионов команда вылетела после неудачного матча в Мадриде, где сильней был «Реал» (1:3). К слову, «Монако» тоже завершил выступления на международной арене, проиграв дуэль «Браге» (1:1 и 0:2).

Информация для ставок

ПСЖ не проигрывал в 32 из последних 35 матчей чемпионата Франции

не проигрывал в 32 из последних 35 матчей чемпионата Франции ПСЖ выиграл 6 из прошлых 7 матчей против «Монако»

выиграл 6 из прошлых 7 матчей против «Монако» ПСЖ забивал минимум 2 гола в 14 из прошлых 15 поединков с «Монако»

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