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«Монако» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (20.03.2022)

вчера, 10:12
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет представила такую линию ставок на эту игру: победа «Монако» доступна по коэффициенту 3.60, за ничью выставлена цена 4.00, а победа ПСЖ оценивается по котировке 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.643.892.04
Фонбет 3.80 3.70 1.95
BetBoom 3.61 3.76 1.98

Аналитики также считают, что команды покажут результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

Футболисты «Монако» заработали 41 балл в чемпионате Франции. С таким показателем успешности княжеский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице. По ходу текущего розыгрыша Лиги 1 «монегаски» одержали 11 побед, восемь раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.

Выделим, что за пять минувших туров «Монако» организовал только одну викторию – в гостях у «Марселя» (1:0), а в предыдущем туре чемпионата команда уступила на выезде «Страсбуру» (0:1).

ПСЖ уверенно идет навстречу чемпионскому титулу. Парижский клуб лидирует в турнирной таблице (65 баллов), имея перевес над второй строчкой в 15 очков. При этом столичный коллектив за пять прошлых туров чемпионата допустил два поражения – от «Нанта» (1:3) и «Ниццы» (0:1), а из Лиги чемпионов команда вылетела после неудачного матча в Мадриде, где сильней был «Реал» (1:3). К слову, «Монако» тоже завершил выступления на международной арене, проиграв дуэль «Браге» (1:1 и 0:2).

Информация для ставок

  • ПСЖ не проигрывал в 32 из последних 35 матчей чемпионата Франции
  • ПСЖ выиграл 6 из прошлых 7 матчей против «Монако»
  • ПСЖ забивал минимум 2 гола в 14 из прошлых 15 поединков с «Монако»

Прогноз

Статус фаворита ПСЖ в этом матче вполне оправдан – «Монако» сейчас не в том состоянии, чтобы на равных противостоять лидеру. Поэтому, предлагаем поставить на чистую победу гостей по коэффициенту 1.95 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.82 1.29 2.36 1.65 1.85 2.06
Фонбет 2.20 1.70
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 11:26
В этом противостоянии явным фаворитом является команда ПСЖ, которая и одержит победу в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:40
Монегаски совершенно не впечатляют последние недели и крайняя из них не стала исключением. Для начала красно-белые уступили в Страсбурге местной команде 0-1 в последнем туре Лиги 1, а затем вылетели бесславно из ЛЕ от Браги. После 0-2 в Португалии домашний матч также не принес позитива (1-1) особого. В данной связи за судьбу матча с лидером чемпионата становится тревожно, ибо подопечные Клемана точно сейчас не в форме да под нагрузками.....
У парижан после бесславного вылета из ЛЧ от Реала в Мадриде было время прийти в себя. Подопечные Поччетино для начала разгромили в чемпионате следом Бордо 3-0 на Парк Де Пренс, ну а сейчас получили целую неделю полноценной подготовки к матч Монако. С учетом еврокубков у хозяев даже удивляет КФ выше 2х на гостей, которые и свежее будут, и скамейка у них ого-го, да и класс исполнителей будет повыше....
В первом круге в Париже вице-чемпион Франции не оставил сопернику не единого шанса и победил 2-0. Сейчас расклады не меняются. ПСЖ полноценно готовился к матчу, тогда как у Монако была Лига Европы и всего 3 дня на восстановление. С учетом класса гостей, а также очевидного спада хозяев, с учетом гостевого нападения и обороны монегасков, которая постоянно ошибается, то жду победы на классе именно от парижан, которые усталостью и формой соперника должны воспользоваться.
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