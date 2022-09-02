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«Монпелье» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (04.09.2022)

вчера, 15:55
Монпелье

Ставки букмекеров

«Лилль» считается небольшим фаворитом данной встречи. Сыграть победу гостей букмекерская компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.20, против котировки 3.30 на успех «Монпелье». Вероятность ничьи оценивается в 3.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.303.722.22
Лига Ставок 3.25 3.70 2.18
1XBET 3.28 3.82 2.22

Аналитики также склоняются к тому, что команды порадуют результативным футболом. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Монпелье» одержал две победы подряд в чемпионате Франции. Благодаря этим успехам клуб обосновался на пятом месте рейтинга, набрав в общей сложности девять очков.

Успешными для «Монпелье» оказались матчи против «Бреста», которому удалось забить семь голов в гостях, и домашний поединок с «Аяччо» в предыдущем туре Лиги 1.

«Лилль» не смог набрать очки в последней игре чемпионата Франции. Быстро открыв счет в домашнем матче против «Ниццы», команда в итоге уступила сопернику со счетом 1:2. Прежде «доги» продуктивно сыграли на поле «Аяччо» (3:1), а также крупно уступили ПСЖ в родных стенах (1:7).

Информация для ставок

  • «Лилль» побеждал в 3 прошлых матчах с «Монпелье»
  • Ставка ТБ(2,5) гола прошла в 8 из последних 9 матчей «Лилля» в лиге
  • «Монпелье» сыграл на ТБ(2,5) гола во всех 5 матчах этого сезона лиги

Прогноз

«Монпелье» и «Лилль» стабильно забивают в этом сезоне, но защита у обеих команд стабильностью не отличается. Поэтому, советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.68 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.33 1.36 2.16 1.77 1.70 2.27
Лига Ставок 2.07 1.73 1.64 2.22
1XBET 2.26 1.75
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:23
Игра на три результата
Гость
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