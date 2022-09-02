«Монпелье» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (04.09.2022)

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вчера, 15:55

Ставки букмекеров

«Лилль» считается небольшим фаворитом данной встречи. Сыграть победу гостей букмекерская компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.20, против котировки 3.30 на успех «Монпелье». Вероятность ничьи оценивается в 3.80.

Аналитики также склоняются к тому, что команды порадуют результативным футболом. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Монпелье» одержал две победы подряд в чемпионате Франции. Благодаря этим успехам клуб обосновался на пятом месте рейтинга, набрав в общей сложности девять очков.

Успешными для «Монпелье» оказались матчи против «Бреста», которому удалось забить семь голов в гостях, и домашний поединок с «Аяччо» в предыдущем туре Лиги 1.

«Лилль» не смог набрать очки в последней игре чемпионата Франции. Быстро открыв счет в домашнем матче против «Ниццы», команда в итоге уступила сопернику со счетом 1:2. Прежде «доги» продуктивно сыграли на поле «Аяччо» (3:1), а также крупно уступили ПСЖ в родных стенах (1:7).

Информация для ставок

«Лилль» побеждал в 3 прошлых матчах с «Монпелье»

Ставка ТБ (2,5) гола прошла в 8 из последних 9 матчей «Лилля» в лиге

(2,5) гола прошла в 8 из последних 9 матчей «Лилля» в лиге «Монпелье» сыграл на ТБ (2,5) гола во всех 5 матчах этого сезона лиги

Прогноз

«Монпелье» и «Лилль» стабильно забивают в этом сезоне, но защита у обеих команд стабильностью не отличается. Поэтому, советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.68 в БК Лига Ставок.