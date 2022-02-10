«Монпелье» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (12.02.2022)

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вчера, 12:15

Ставки букмекеров

С небольшим преимуществом в линии букмекерской конторы Фонбет идут ставки на гостей. Сыграть победу «Лилля» можно по коэффициенту 2.25, за ничью выставлена цена 3.55, а победа «Монпелье» оценивается в 3.05.

Эксперты также считают, что команды смогут показать результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) голов принимаются по котировке 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

Игроки «Монпелье» допустили три поражения в четырех прошлых турах чемпионата. Солидный недобор очков откинул клуб на седьмую строчку рейтинга, а дистанция от зоны еврокубков увеличилась до трех баллов.

В предыдущей игре лиги «Монпелье» неожиданно уступил в гостях «Сент-Этьену» (1:3). При этом на домашней арене «паладины» показали такие результаты: семь побед, две ничьи и три поражения.

«Лилль» потерпел две неудачи подряд в чемпионате Франции. «Доги» не смогли взять очки в противостояниях с «Брестом» (0:2) и ПСЖ (1:5). Как итог, действующий победитель лиги опустился на 11-е место рейтинга.

К вышесказанному добавим, что в 12 гостевых поединках чемпионата «Лилль» смог оформить три победы и четыре ничьи, проиграв пять раз своим оппонентам.

Информация для ставок

«Лилль» побеждал в 5 из прошлых 7 матчей против «Монпелье»

В 5 из предыдущих 6 матчей «Монпелье» в лиге сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) Команды сыграли на ТБ (2,5) в 5 из последних 6 матчей на поле «Монпелье»

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