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«Монпелье» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (12.02.2022)

вчера, 12:15

Ставки букмекеров

С небольшим преимуществом в линии букмекерской конторы Фонбет идут ставки на гостей. Сыграть победу «Лилля» можно по коэффициенту 2.25, за ничью выставлена цена 3.55, а победа «Монпелье» оценивается в 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.183.552.34
Фонбет 3.05 3.55 2.25
1XBET 3.17 3.66 2.34
BetBoom 3.17 3.47 2.33

Эксперты также считают, что команды смогут показать результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) голов принимаются по котировке 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

Игроки «Монпелье» допустили три поражения в четырех прошлых турах чемпионата. Солидный недобор очков откинул клуб на седьмую строчку рейтинга, а дистанция от зоны еврокубков увеличилась до трех баллов.

В предыдущей игре лиги «Монпелье» неожиданно уступил в гостях «Сент-Этьену» (1:3). При этом на домашней арене «паладины» показали такие результаты: семь побед, две ничьи и три поражения.

«Лилль» потерпел две неудачи подряд в чемпионате Франции. «Доги» не смогли взять очки в противостояниях с «Брестом» (0:2) и ПСЖ (1:5). Как итог, действующий победитель лиги опустился на 11-е место рейтинга.

К вышесказанному добавим, что в 12 гостевых поединках чемпионата «Лилль» смог оформить три победы и четыре ничьи, проиграв пять раз своим оппонентам.

Информация для ставок

  • «Лилль» побеждал в 5 из прошлых 7 матчей против «Монпелье»
  • В 5 из предыдущих 6 матчей «Монпелье» в лиге сыграла ставка ТБ(2,5)
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) в 5 из последних 6 матчей на поле «Монпелье»

Прогноз

После серии неудачных матчей «Монпелье» и «Лилль» нуждаются в набранных очках, поэтому от обеих команд стоит ожидать активных действий в атаке. Рекомендуем взять ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.45 1.98 1.93 1.56 2.59
Фонбет 1.95 1.85
1XBET 2.01 1.93
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:31
Гости не проиграют
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