«Нант» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (30.10.2022)

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вчера, 11:07

Ставки букмекеров

«Нант» выступает в роли фаворита этого противостояния. Поставить на победу домашней команды букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.00, заключить пари на ничью можно по цене 3.75, а победа «Клермона» идет по котировке 3.60.

Также аналитики склоняются к результативному исходу этой игры. Вариант ставки ТБ (2,5) гола отмечен по коэффициенту 1.86, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

«Нант» поднялся в рейтинге Лиги 1 на 15-е место. В двух предыдущих турах клуб заработал четыре очка, победив «Брест» (4:1) и сыграв вничью с «Ниццей» (1:1).

Футболисты «Нанта» также отметились важной победой на групповой стадии Лиги Европы, где команда на домашней арене обыграла «Карабах» (2:1).

«Клермон» базируется на девятой строчке чемпионата Франции. В двух последних турах Лиги 1 клуб не одерживал побед, сыграв вничью с «Монако» (1:1) и уступив «Бресту» (1:3). Прежде футболисты «Клермона» смогли одержать две победы подряд, поочередно обыграв «Осер» (2:1) и «Аяччо» (3:1).

Информация для ставок

«Нант» выиграл в 4 из прошлых 6 матчей против «Клермона»

«Нант» побеждал в 3 из последних 5 матчей на своем поле

«Нант» забивал минимум два гола в 2 предыдущих матчах против «Клермона»

Прогноз

Мы считаем, что «Нант» сможет обыграть «Клермона» на домашней арене. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.