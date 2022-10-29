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«Нант» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (30.10.2022)

вчера, 11:07
Нант

Ставки букмекеров

«Нант» выступает в роли фаворита этого противостояния. Поставить на победу домашней команды букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.00, заключить пари на ничью можно по цене 3.75, а победа «Клермона» идет по котировке 3.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.053.833.65
Лига Ставок 2.12 3.55 3.50
Мелбет 2.09 3.76 3.68
1XBET 2.09 3.76 3.68

Также аналитики склоняются к результативному исходу этой игры. Вариант ставки ТБ(2,5) гола отмечен по коэффициенту 1.86, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

«Нант» поднялся в рейтинге Лиги 1 на 15-е место. В двух предыдущих турах клуб заработал четыре очка, победив «Брест» (4:1) и сыграв вничью с «Ниццей» (1:1).

Футболисты «Нанта» также отметились важной победой на групповой стадии Лиги Европы, где команда на домашней арене обыграла «Карабах» (2:1).

«Клермон» базируется на девятой строчке чемпионата Франции. В двух последних турах Лиги 1 клуб не одерживал побед, сыграв вничью с «Монако» (1:1) и уступив «Бресту» (1:3). Прежде футболисты «Клермона» смогли одержать две победы подряд, поочередно обыграв «Осер» (2:1) и «Аяччо» (3:1).

Информация для ставок

  • «Нант» выиграл в 4 из прошлых 6 матчей против «Клермона»
  • «Нант» побеждал в 3 из последних 5 матчей на своем поле
  • «Нант» забивал минимум два гола в 2 предыдущих матчах против «Клермона»

Прогноз

Мы считаем, что «Нант» сможет обыграть «Клермона» на домашней арене. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.13 1.40 2.08 1.82 1.62 2.43
Лига Ставок 1.98 1.80 1.57 2.36
Мелбет 2.05 1.90
1XBET 2.05 1.90
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:35
Обе команды забьют, да !
Гость
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