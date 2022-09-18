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«Нант» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (18.09.2022)

вчера, 09:10
Ланс

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры симпатизируют гостевой команде. Поставить на победу «Ланса» можно по коэффициенту 2.20, за ничью предложена цена 3.70, а победу «Нанта» аналитики букмекерской конторы Лига Ставок оценивает по котировке 3.20.

Франция. Лига 1 2022/2023
Нант
Ланс
ПроигрышПроигрышНичьяВыигрышПроигрыш
0 : 0
завершен
вчера, 18:05
ВыигрышНичьяВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.313.602.26
Лига Ставок 3.50 3.60 2.02
Мелбет 3.57 3.83 2.04
1XBET 3.40 3.76 2.19

Эксперты также склоняются к результативному исходу этого противостояния. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

В семи турах чемпионата Франции «Нант» оформил только одну победу. Случилось это в домашней встрече против новичка Лиги 1 «Тулузы». Еще в трех поединках команда делила очки с соперниками, а также трижды им уступала – в предыдущем туре зафиксирован проигрыш на поле «Лорьяна» (3:2).

Параллельно «Нант» выступает на групповой стадии Лиги Европы, где представитель Франции смог победить в стартовом туре «Олимпиакос» (2:1), но затем крупно уступил в гостях «Карабаху» (0:3).

«Ланс» находится в группе лидеров французского чемпионата, занимая четвертое место. В новом сезоне клуб еще не допускал поражений, одержав пять побед и две ничьи. После мирового исхда в противостоянии с «Реймсом» (1:1) футболисты «Ланса» с минимальным счетом обыграли «Труа» (1:0) в домашних условиях.

Информация для ставок

  • Серия без поражений «Ланса» в лиге длится 15 матчей
  • «Нант» и «Ланс» сыграли на ТБ(2,5) гола в 3 прошлых очных встречах
  • «Ланс» забивал минимум два гола в 3 предыдущих матчах против «Нанта»

Прогноз

«Ланс» намного стабильней выглядит в этом сезоне Лиги 1 нежели «Нант», который выступает одновременно в двух турнирах. Рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.13 1.40 2.07 1.83 1.63 2.41
Лига Ставок 2.05 1.72 1.63 2.19
Мелбет 2.23 1.73
1XBET 1.24 4.22
Все комментарии
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dchjwaj7cgnp
вчера в 15:34
Победу одержит «Ланс»
7gc3nvyqw7st
7gc3nvyqw7st
вчера в 15:34
Фаворит матча «Ланс»
shlomo
shlomo
вчера в 14:06
Возможен ничейный результат
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