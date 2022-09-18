«Нант» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (18.09.2022)

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вчера, 09:10

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры симпатизируют гостевой команде. Поставить на победу «Ланса» можно по коэффициенту 2.20, за ничью предложена цена 3.70, а победу «Нанта» аналитики букмекерской конторы Лига Ставок оценивает по котировке 3.20.

Эксперты также склоняются к результативному исходу этого противостояния. Пари на ТБ (2,5) гола можно заключить по котировке 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

В семи турах чемпионата Франции «Нант» оформил только одну победу. Случилось это в домашней встрече против новичка Лиги 1 «Тулузы». Еще в трех поединках команда делила очки с соперниками, а также трижды им уступала – в предыдущем туре зафиксирован проигрыш на поле «Лорьяна» (3:2).

Параллельно «Нант» выступает на групповой стадии Лиги Европы, где представитель Франции смог победить в стартовом туре «Олимпиакос» (2:1), но затем крупно уступил в гостях «Карабаху» (0:3).

«Ланс» находится в группе лидеров французского чемпионата, занимая четвертое место. В новом сезоне клуб еще не допускал поражений, одержав пять побед и две ничьи. После мирового исхда в противостоянии с «Реймсом» (1:1) футболисты «Ланса» с минимальным счетом обыграли «Труа» (1:0) в домашних условиях.

Информация для ставок

Серия без поражений «Ланса» в лиге длится 15 матчей

«Нант» и «Ланс» сыграли на ТБ (2,5) гола в 3 прошлых очных встречах

(2,5) гола в 3 прошлых очных встречах «Ланс» забивал минимум два гола в 3 предыдущих матчах против «Нанта»

Прогноз

«Ланс» намного стабильней выглядит в этом сезоне Лиги 1 нежели «Нант», который выступает одновременно в двух турнирах. Рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.