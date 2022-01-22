«Нант» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (23.01.2022)

1642842812

вчера, 12:13

Ставки букмекеров

Аналитики в данном противостоянии симпатизируют «Нанту». Ставки на победу хозяев поля в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.16. Заключить пари на ничью можно по котировке 2.97, а победа «Лорьяна» оценивается в 4.20.

Также эксперты считают, что команды не превысят отметку в два забитых гола. Вариант ставки ТМ(2,5) мячей доступен по котировке 1.64, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Нант» в целом проводит неплохой сезон в Лиге 1. Набрав за 21 тур 29 баллов, команда обосновалась на 11-м месте турнирной таблицы с такими результатами: восемь побед, пять ничьих и восемь поражений.

В двух прошлых турах чемпионата «Нант» соперничал с серьезными оппонентами. В игре с «Монако» (0:0) команде удалось заработать один балл, а гостевая встреча с «Ниццей» была проиграна в упорной борьбе (1:2).

«Лорьян» входит в список главных претендентов на понижение в классе. На данный момент команда базируется на 18-й позиции рейтинга, имея только условное преимущество над зоной прямого вылета.

Последние очки в лиге «Лорьян» набрал за счет ничейных матчей с ПСЖ (1:1) и «Анже» (0:0), но в минувшем туре команда потерпела десятое поражение, без шансов уступив «Лиллю» в гостях (1:3).

Информация для ставок

«Лорьян» не побеждал в 26 прошлых гостевых матчах лиги

Соперники сыграли на ТМ(2,5) в 10 из последних 12 матчей на поле «Нанта»

«Нант» не проигрывал в 11 из прошлых 12 матчей дома против «Лорьяна»

Прогноз

«Нант» должен пользоваться кризисом, в котором находится «Лорьян». Рекомендуем рассмотреть ставку на нулевую фору хозяев поля, которая в БК Фонбет идет по коэффициенту 1.50.