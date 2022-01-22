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«Нант» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (23.01.2022)

вчера, 12:13

Ставки букмекеров

Аналитики в данном противостоянии симпатизируют «Нанту». Ставки на победу хозяев поля в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.16. Заключить пари на ничью можно по котировке 2.97, а победа «Лорьяна» оценивается в 4.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.113.044.03
Фонбет 2.10 3.10 3.95
Мелбет 2.30 3.17 3.57
1XBET 2.28 3.01 4.08
BetBoom 2.27 3.11 3.50

Также эксперты считают, что команды не превысят отметку в два забитых гола. Вариант ставки ТМ(2,5) мячей доступен по котировке 1.64, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Нант» в целом проводит неплохой сезон в Лиге 1. Набрав за 21 тур 29 баллов, команда обосновалась на 11-м месте турнирной таблицы с такими результатами: восемь побед, пять ничьих и восемь поражений.

В двух прошлых турах чемпионата «Нант» соперничал с серьезными оппонентами. В игре с «Монако» (0:0) команде удалось заработать один балл, а гостевая встреча с «Ниццей» была проиграна в упорной борьбе (1:2).

«Лорьян» входит в список главных претендентов на понижение в классе. На данный момент команда базируется на 18-й позиции рейтинга, имея только условное преимущество над зоной прямого вылета.

Последние очки в лиге «Лорьян» набрал за счет ничейных матчей с ПСЖ (1:1) и «Анже» (0:0), но в минувшем туре команда потерпела десятое поражение, без шансов уступив «Лиллю» в гостях (1:3).

Информация для ставок

  • «Лорьян» не побеждал в 26 прошлых гостевых матчах лиги
  • Соперники сыграли на ТМ(2,5) в 10 из последних 12 матчей на поле «Нанта»
  • «Нант» не проигрывал в 11 из прошлых 12 матчей дома против «Лорьяна»

Прогноз

«Нант» должен пользоваться кризисом, в котором находится «Лорьян». Рекомендуем рассмотреть ставку на нулевую фору хозяев поля, которая в БК Фонбет идет по коэффициенту 1.50.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.65 1.65 2.24 1.32 3.31
Мелбет 1.62 2.37
1XBET 1.56 2.49
Все комментарии
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aa6nrvp9gtsv
вчера в 17:02
Футбольный клуб «Нант» одержит победу.
xar6a8e7xs94
xar6a8e7xs94
вчера в 17:01
Футбольный клуб «Нант» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 13:40
Нант не проиграет дома
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