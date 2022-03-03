«Ницца» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (05.03.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры видят ПСЖ очевидным фаворитом этой игры. Поставить на победу гостей компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.72, ничья оценивается в 4.15, а победа «Ниццы» играется по котировке 4.20.
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завтра, 23:00
Также аналитики считают, что команды покажут результативный футбол. Поставить на ТБ(2.5) голов можно по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.25.
Форма команд
В активе «Ниццы» 46 баллов и третье место чемпионата. В текущем сезоне команда организовала 14 побед, пять ничьих и семь поражений. Атака «орлов» занесла себе в актив 37 забитых голов, а защита у грядущих хозяев самая надежная – 21 пропущенный мяч.
Если рассматривать последние результаты «Ниццы» в чемпионате, то они средние. После поражений от «Клермона» (0:1) и «Лиона» коллектив с минимальным счетом обыграл «Анже» (1:0) и разделил очки со «Страсбуром» (0:0).
ПСЖ единолично лидирует в турнирной таблице Лиги 1, думая о Лиге чемпионов, где команда Маурисио Почеттино победила дома «Реал» (1:0) в первом матче 1/8 финала.
После гостевой осечки на поле «Нанта» (1:3) парижане не испытали проблем в домашней встрече с «Сент-Этьеном», оформив уже 19-ю победу в текущем розыгрыше чемпионата.
Информация для ставок
- В 7 прошлых встречах команд на поле «Ниццы» прошла ставка ТБ(2.5)
- ПСЖ выиграл 7 из 8 прошлых матчей на поле «Ниццы»
- ПСЖ забивал минимум 3 гола в 3 предыдущих играх на стадионе соперника
Прогноз
Все мысли ПСЖ сейчас связаны с ответной игрой против «Реала», поэтому в этом матче гости наверняка задействуют ротацию. При этом у «Ниццы» тоже предостаточно мотивации, чтобы подвить «Марсель» со второй позиции. Предлагаем ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.