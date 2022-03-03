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«Ницца» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (05.03.2022)

вчера, 10:09
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры видят ПСЖ очевидным фаворитом этой игры. Поставить на победу гостей компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.72, ничья оценивается в 4.15, а победа «Ниццы» играется по котировке 4.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.494.341.75
Фонбет 4.10 3.95 1.80
Мелбет 4.10 4.14 1.88
1XBET 4.10 4.14 1.88
BetBoom 4.17 3.97 1.85

Также аналитики считают, что команды покажут результативный футбол. Поставить на ТБ(2.5) голов можно по котировке 1.60, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

В активе «Ниццы» 46 баллов и третье место чемпионата. В текущем сезоне команда организовала 14 побед, пять ничьих и семь поражений. Атака «орлов» занесла себе в актив 37 забитых голов, а защита у грядущих хозяев самая надежная – 21 пропущенный мяч.

Если рассматривать последние результаты «Ниццы» в чемпионате, то они средние. После поражений от «Клермона» (0:1) и «Лиона» коллектив с минимальным счетом обыграл «Анже» (1:0) и разделил очки со «Страсбуром» (0:0).

ПСЖ единолично лидирует в турнирной таблице Лиги 1, думая о Лиге чемпионов, где команда Маурисио Почеттино победила дома «Реал» (1:0) в первом матче 1/8 финала.

После гостевой осечки на поле «Нанта» (1:3) парижане не испытали проблем в домашней встрече с «Сент-Этьеном», оформив уже 19-ю победу в текущем розыгрыше чемпионата.

Информация для ставок

  • В 7 прошлых встречах команд на поле «Ниццы» прошла ставка ТБ(2.5)
  • ПСЖ выиграл 7 из 8 прошлых матчей на поле «Ниццы»
  • ПСЖ забивал минимум 3 гола в 3 предыдущих играх на стадионе соперника

Прогноз

Все мысли ПСЖ сейчас связаны с ответной игрой против «Реала», поэтому в этом матче гости наверняка задействуют ротацию. При этом у «Ниццы» тоже предостаточно мотивации, чтобы подвить «Марсель» со второй позиции. Предлагаем ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.80 1.30 2.31 1.68 1.81 2.10
Фонбет 2.20 1.70
Мелбет 2.17 1.66
1XBET 2.17 1.66
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:53
Ницца сейчас ведет полноценную борьбу за лига чемпионскую путевку на будущей сезон. Сейчас команда располагается на высоком 3-м месте, и до второй позиции им пока всего-то одного балла не хватает. Кстати Ницца может похвастать сейчас лучшей обороной в лиге, всего 21 пропущенный мяч у коллектива в 26-ти матчах, даже у тех же парижан пропущено больше. Парижанам наверное не хватает просто мотивации, и именно поэтому они так тухло играют... Чемпионский титул от столичного коллектива уже никуда не убежит, они имеют преимущество перед идущем на втором месте Марселем +15 очков. Но играет ПСЖ при этом очень тускло и неинтересно. Они просто на классе щелкают победы с счетом типа - 2:0, 1:0, достаточно часто теряют при этом баллы, и только иногда балуют своих болельщиков уверенными победами. Пожалуй что есть достаточно весомые основания верить в этом поединке именно в хозяев. Ведь парижане часто занимаются недооценкой соперников и за это расплачиваются потерянными баллами. Я решил остановиться в этой игре на варианте ставки: фора(+1,5) на Ниццу. Пожалуй что более чем в один мяч гости тут точно не смогут справиться с кусачим и крайне неудобным для себя соперником.
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