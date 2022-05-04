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«Ницца» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (11.05.2022)

вчера, 09:27
Ницца

Ставки букмекеров

В этом матче эксперты прогнозирую успех «Ниццы». Ставки на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.58. Заключить пари на выигрыш «Сент-Этьена» можно по котировке 5.60, а ничья идет по цене 4.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.185.67
Фонбет 1.57 4.15 5.70
Мелбет 1.64 4.28 5.80
1XBET 1.64 4.28 5.80

Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.85, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Ницца» остается в борьбе за призовую тройку, от которой команда отстает на три очка за три тура до финиша. Последние две игры чемпионата Франции «орлята» провели продуктивно, оформив победы во встречах с «Труа» (1:0) и «Бордо» (1:0).

В домашних матчах Лиги 1 «Ницца» зарекомендовала себя следующим образом: девять победных матчей, четыре ничейных встреч и четыре поражения. Соотношение забитых и пропущенных голов у хозяев составляет 22:16.

«Сент-Этьен» находится на 18-м месте турнирной таблицы. Чтобы избежать участие в переходных играх, «святым» нужно ликвидировать гандикап в два балла от безопасной зоны.

По итогам двух прошлых туров чемпионата «Сент-Этьен» очки не набирал. Последовательными для команды оказались поражения от «Монако» (1:4) и «Ренна» (0:2).

Информация для ставок

  • «Ницца» побеждала в 4 из последних 5 матчей Лиги 1 на своем поле
  • «Сент-Этьен» проиграл 10 из 17 гостевых поединков в чемпионате Франции
  • «Ницца» выиграла 3 из прошлых 5 матчей против «Сент-Этьена» на домашней арене

Прогноз

«Ницца» успешно провела последние матчи чемпионата на домашней арене. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.58 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.42 1.95 1.87 1.53 2.52
Фонбет 1.98 1.82
Мелбет 2.04 1.90
1XBET 2.04 1.90
Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 10:22
Ницца победит.
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