«Ницца» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (11.05.2022)

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вчера, 09:27

Ставки букмекеров

В этом матче эксперты прогнозирую успех «Ниццы». Ставки на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.58. Заключить пари на выигрыш «Сент-Этьена» можно по котировке 5.60, а ничья идет по цене 4.15.

Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.85, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Ницца» остается в борьбе за призовую тройку, от которой команда отстает на три очка за три тура до финиша. Последние две игры чемпионата Франции «орлята» провели продуктивно, оформив победы во встречах с «Труа» (1:0) и «Бордо» (1:0).

В домашних матчах Лиги 1 «Ницца» зарекомендовала себя следующим образом: девять победных матчей, четыре ничейных встреч и четыре поражения. Соотношение забитых и пропущенных голов у хозяев составляет 22:16.

«Сент-Этьен» находится на 18-м месте турнирной таблицы. Чтобы избежать участие в переходных играх, «святым» нужно ликвидировать гандикап в два балла от безопасной зоны.

По итогам двух прошлых туров чемпионата «Сент-Этьен» очки не набирал. Последовательными для команды оказались поражения от «Монако» (1:4) и «Ренна» (0:2).

Информация для ставок

«Ницца» побеждала в 4 из последних 5 матчей Лиги 1 на своем поле

«Сент-Этьен» проиграл 10 из 17 гостевых поединков в чемпионате Франции

«Ницца» выиграла 3 из прошлых 5 матчей против «Сент-Этьена» на домашней арене

Прогноз

«Ницца» успешно провела последние матчи чемпионата на домашней арене. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.58 в БК Фонбет.