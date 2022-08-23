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«Осер» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (27.08.2022)

сегодня, 11:06
Страсбур

Ставки букмекеров

«Страсбур» идет фаворитом предстоящего матча. Победа гостей в линии букмекерской конторы Лига Ставок доступна по коэффициенту 2.10, за ничью выставлена цена 3.50, а победу «Осера» можно сыграть по котировке 3.56.

Франция. Лига 1 2022/2023
Осер
Страсбур
ВыигрышНичьяПроигрыш
- : -
27 августа 2022, 18:00
суббота
НичьяНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.783.512.11
Лига Ставок 3.65 3.55 2.08
Мелбет 3.66 3.66 2.13
1XBET 3.66 3.66 2.13

Также букмекер выставил практическую равную линию на возможную результативность в этом противостоянии. Пари на ТМ(2,5) гола идут по котировке 1.90, ТБ(2,5) – 1.97.

Форма команд

В третьем туре чемпионата Франции «Осер» заработал первую победу после возвращения в Лигу 1. Команда успешно сыграла на поле «Монпелье», который удалось переиграть со счетом 2:1.

Прежде футболисты «Осера» начали сезон с гостевого поражения на поле «Лилля» (1:4), а в игре с «Анже» команда заработала один балл (2:2).

«Страсбур» еще не выигрывал в новом созыве французского чемпионата. В стартовом туре клуб уступил «Монако» на домашней арене (1:2). Затем игроки «Страсбура» сыграли вничью в гостях с «Ниццей» (1:1), а также не удержали победный счет в домашней игре против «Реймса» (1:1).

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 очных встреч
  • Ставка ТМ(2,5) гола сыграла в 5 из прошлых 6 гостевых матчей «Страсбура»
  • «Страсбур» выиграл в 2 прошлых матчах против «Осера»

Прогноз

«Осер» отличался голами во всех матчах нового сезона, но в этой игре хозяевам будет противостоять «Страсбур», у которого одна из лучших защит чемпионата Франции. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.50 1.91 2.00 1.50 2.77
Лига Ставок 2.70 1.45 1.86 1.91 1.48 2.60
Мелбет 1.92 2.02
1XBET 1.92 2.02
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сегодня в 12:39
Фаворит матча Страсбур
Гость
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