«Осер» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (27.08.2022)

1661241964

сегодня, 11:06

Ставки букмекеров

«Страсбур» идет фаворитом предстоящего матча. Победа гостей в линии букмекерской конторы Лига Ставок доступна по коэффициенту 2.10, за ничью выставлена цена 3.50, а победу «Осера» можно сыграть по котировке 3.56.

Также букмекер выставил практическую равную линию на возможную результативность в этом противостоянии. Пари на ТМ(2,5) гола идут по котировке 1.90, ТБ (2,5) – 1.97.

Форма команд

В третьем туре чемпионата Франции «Осер» заработал первую победу после возвращения в Лигу 1. Команда успешно сыграла на поле «Монпелье», который удалось переиграть со счетом 2:1.

Прежде футболисты «Осера» начали сезон с гостевого поражения на поле «Лилля» (1:4), а в игре с «Анже» команда заработала один балл (2:2).

«Страсбур» еще не выигрывал в новом созыве французского чемпионата. В стартовом туре клуб уступил «Монако» на домашней арене (1:2). Затем игроки «Страсбура» сыграли вничью в гостях с «Ниццей» (1:1), а также не удержали победный счет в домашней игре против «Реймса» (1:1).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 очных встреч

Ставка ТМ(2,5) гола сыграла в 5 из прошлых 6 гостевых матчей «Страсбура»

«Страсбур» выиграл в 2 прошлых матчах против «Осера»

Прогноз

«Осер» отличался голами во всех матчах нового сезона, но в этой игре хозяевам будет противостоять «Страсбур», у которого одна из лучших защит чемпионата Франции. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.90 в БК Лига Ставок.