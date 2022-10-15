ПСЖ – «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (16.10.2022)

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вчера, 11:31

Ставки букмекеров

ПСЖ очевидный фаворит этой игры. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.36. Вероятность ничьи оценивается в 5.50, а победа «Марселя» идет по котировке 7.50.

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также убеждены, что ПСЖ и «Марсель» продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) гола идут в линии по котировке 1.45, поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 2.60.

Форма команд

ПСЖ удерживает лидерство в турнирной таблице Лиги 1, но теперь преимущество над вторым «Лорьяном» только минимальное. В прошлом туре чемпионата столичная команда не смогла обыграть в гостях «Реймс» (0:0), а на групповой стадии Лиги чемпионов парижане дважды кряду сыграли вничью с «Бенфикой» (1:1 и 1:1).

«Марсель» по итогам прошлого тура чемпионата Франции зафиксировал первое поражение, уступив на своем поле «Аяччо» (1:2). Эта неудача откинула команду на третье место рейтинга Лиги 1, где «Марсель» одержал семь побед и дважды сыграл вничью. Выделим, что в Лиге чемпионов «Марсель» дважды победил «Спортинг» (4:1 и 2:0), реабилитировавшись за два стартовых поражения.

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(3,5) гола в 5 прошлых очных матчах

Ставка ТМ(3,5) гола прошла 9 из прошлых 10 матчей ПСЖ

«Марсель» не пропускал голы в 4 из последних 5 гостевых матчей

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