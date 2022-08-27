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ПСЖ – «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2022)

сегодня, 08:13
ПСЖ

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в том, что ПСЖ одержит дежурную победу в чемпионате Франции. Ставки на успех хозяев поля в предстоящей игре букмекерская компания Лига Ставок принимает по коэффициенту 1.22. Для сравнения, ничья оценивается по цене 8.30, а победа «Монако» идет по высокой котировке 13.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.218.0512.33
Лига Ставок 1.21 8.00 12.00

Аналитики также убеждены, что матч в Париже получится очень результативным. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.25, ТМ(2,5) – 4.00.

Форма команд

Защиту чемпионского титула во Франции ПСЖ начал с трех стартовых побед. Столичный клуб, показав ударную игру в атаке, поочередно победил «Клермон» (5:0), «Монпелье» (5:2) и «Лилль» (7:1), забив 17 голов за три первых турах.

Также команда Кристофа Гальтье до старта сезона Лиги 1 завоевала Суперкубок Франции, разгромив в титульном поединке «Нант» (4:0).

«Монако» в предыдущем туре Лиги 1 опозорился в домашней игре против «Ланса», уступив сопернику со счетом 1:4. Прежде «монегаски» заработали четыре очка в играх против «Ренна» (1:1) и «Страсбура» (1:2).

Также отметим, что княжеский клуб не смог пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив ПСВ путевку в турнир.

Информация для ставок

  • ПСЖ выиграл 20 из прошлых 23 матчей Лиги 1
  • ПСЖ забивал минимум четыре гола в 5 последних матчах чемпионата
  • Ставка ТБ(2,5) гола прошла в 7 предыдущих матчах ПСЖ в лиге

Прогноз

ПСЖ заслуженно считается очевидным фаворитом матча против «Монако», у которого есть много проблем в этом сезоне. С учетом того, как парижане действуют в атаке, рекомендуем поставить на фору (-1,5) гола хозяев по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.20 1.38
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:56
Монако сейчас вообще не соперник.
Gahi
Gahi
сегодня в 11:52
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:11
Игра в одну калитку
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