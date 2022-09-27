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ПСЖ – «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (01.10.2022)

вчера, 09:28
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры уверенны, что ПСЖ победит в предстоящем матче – такая ставка идет по коэффициенту 1.18. Заключить пари на ничью можно по цене 8.50, а победа «Ниццы» в линии конторы Лига Ставок доступна по котировке 15.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.188.5615.25
Лига Ставок 1.19 8.00 14.00
Мелбет 1.17 9.20 19.00
1XBET 1.17 9.20 19.00

Аналитики также убеждены, что ПСЖ и «Ницца» проведут результативный поединок в столице Франции. Исход ТБ(2,5) гола доступен по котировке 1.30, против коэффициента 3.10 на ТМ(2,5).

Форма команд

ПСЖ теперь единоличный лидер чемпионата Франции с преимуществом в два очка над вторым «Марселем». Столичный гранд одержал в Лиге 1 четыре победы кряду, поочередно обыграв таких соперников – «Тулуза» (3:0), «Нант» (3:0), «Брест» (1:0) и «Лион» (1:0).

Параллельно звездный состав ПСЖ успешно выступает на групповой стадии Лиги чемпионов, где после домашней победы над «Ювентусом» (2:1) коллектив Кристофа Гальтье справился на выезде с «Маккаби» из Хайфы.

«Ницца» плохо начала этот сезон французской лиги, выиграв только два поединка из семи. Еще дважды «орлы» делили очки с соперниками, заработав в общей сложности восемь баллов и текущее 13-е место рейтинга.

По итогам прошлого тура чемпионата «Ницца» зафиксировала четвертое поражение, проиграв на своем поле «Анже» (0:1), а на групповой стадии Лиги конференций у команды домашняя ничья с «Кельном» (1:1) и гостевая против «Партизана» (1:1).

Информация для ставок

  • ПСЖ и «Ницца» сыграли на ТМ(3,5) гола в 4 последних матчах
  • Ставка ТМ(2,5) прошла в 5 прошлых матчах «Ниццы» во всех турнирах
  • ПСЖ не пропускал больше одного гола в 8 предыдущих поединках всех соревнований

Прогноз

ПСЖ проведет первый матч после паузы, связанной с играми национальных сборных. При этом у парижан впереди матч Лиги чемпионов, тогда, как «Ницца» наверняка закроется в глухой обороне. Предлагаем поставить на ТМ(3,5) гола по коэффициенту 1.98 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.47
Лига Ставок 2.70 1.45
Мелбет 3.26 1.30
1XBET 3.26 1.30
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:18
Победа хозяев !
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