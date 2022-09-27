ПСЖ – «Ницца». Прогноз на матч Лиги 1 (01.10.2022)

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вчера, 09:28

Ставки букмекеров

Букмекеры уверенны, что ПСЖ победит в предстоящем матче – такая ставка идет по коэффициенту 1.18. Заключить пари на ничью можно по цене 8.50, а победа «Ниццы» в линии конторы Лига Ставок доступна по котировке 15.00.

Аналитики также убеждены, что ПСЖ и «Ницца» проведут результативный поединок в столице Франции. Исход ТБ (2,5) гола доступен по котировке 1.30, против коэффициента 3.10 на ТМ(2,5).

Форма команд

ПСЖ теперь единоличный лидер чемпионата Франции с преимуществом в два очка над вторым «Марселем». Столичный гранд одержал в Лиге 1 четыре победы кряду, поочередно обыграв таких соперников – «Тулуза» (3:0), «Нант» (3:0), «Брест» (1:0) и «Лион» (1:0).

Параллельно звездный состав ПСЖ успешно выступает на групповой стадии Лиги чемпионов, где после домашней победы над «Ювентусом» (2:1) коллектив Кристофа Гальтье справился на выезде с «Маккаби» из Хайфы.

«Ницца» плохо начала этот сезон французской лиги, выиграв только два поединка из семи. Еще дважды «орлы» делили очки с соперниками, заработав в общей сложности восемь баллов и текущее 13-е место рейтинга.

По итогам прошлого тура чемпионата «Ницца» зафиксировала четвертое поражение, проиграв на своем поле «Анже» (0:1), а на групповой стадии Лиги конференций у команды домашняя ничья с «Кельном» (1:1) и гостевая против «Партизана» (1:1).

Информация для ставок

ПСЖ и «Ницца» сыграли на ТМ(3,5) гола в 4 последних матчах

и «Ницца» сыграли на ТМ(3,5) гола в 4 последних матчах Ставка ТМ(2,5) прошла в 5 прошлых матчах «Ниццы» во всех турнирах

ПСЖ не пропускал больше одного гола в 8 предыдущих поединках всех соревнований

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