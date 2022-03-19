«Ренн» — «Мец». Прогноз на матч Лиги 1 (20.03.2022)

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вчера, 10:21

Ставки букмекеров

У экспертов практически нет сомнений в том, что «Ренн» выиграет эту встречу. Букмекерская компания Фонбет предлагает сыграть победу хозяев поля по коэффициенту 1.25. Для сравнения вероятность победы «Меца» оценивается в 11.00, а на ничью можно поставить по котировке 5.50.

Также аналитики склоняются к результативному формату поединка. Заключить пари на ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.81, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ренн» ведет борьбу за призовые места чемпионат Франции. На данный момент клуб занимает четвертое место в общем зачете, имея минимальное отставание от первой тройки.

При этом «красно-черные» находятся в превосходной форме, что подтверждают четыре победы подряд в Лиге 1, а в предыдущем туре первенства «Ренн» сокрушил в гостях «Лион» (4:2). Вместе с тем команда завершила выступления в Лиге конференций, где она обыграла дома «Лестер» (2:1) после гостевого поражения в Англии (0:2).

«Мец» претендует на понижение в классе, находясь на предпоследнем месте рейтинга. В пяти прошлых турах Лиги «бордовым» удалось заработать три очка за счет ничейных противостояний с «Лансом», «Нантом» и «Лиллем» (0:0), которые были разбавлены поражениями от «Марселя» (1:2) и «Сент-Этьена» (0:1).

Стоит выделить, что «Мец» крайне пассивно действует в атаке. Так 28-и турах чемпионата Франции команда организовал всего 25 голов.

Информация для ставок

«Ренн» побеждал в 9 из прошлых 11 домашних матчей Лиги 1

«Мец» сыграл на ТМ(2,5) голов в 9 из прошлых 10 матчей чемпионата Франции

«Ренн» выиграл 6 из прошлых 7 домашних матчей против «Меца»

Прогноз

«Ренн» на правах очевидного фаворита обязан набирать три очка в этой игре, но вряд ли победа хозяев получится крупной, учитывая прагматичный стиль «Меца». Предлагаем комбинированную ставку на победу хозяев и ТМ(4,5) голов по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.