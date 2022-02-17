«Ренн» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (20.02.2022)

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вчера, 17:48

Ставки букмекеров

Букмекеры высоко оценивают шансы «Ренна» набрать три очка в этой игре. Ставки на победу хозяев поля БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.37. На ничью заключить пари предложено з 4.70, а гостевая победа «Труа» идет по цене 9.50.

Ставки на голы в этой встрече расписаны следующим образом: ТБ (2,5) мячей можно сыграть по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ренн» с 37 очками занимает пятое место чемпионата. В ходе этой кампании клуб показал такие результаты: 11 побед, четыре ничьи и девять поражений. При этом у команды одна из самых надежных защит в лиге, которая за 24 поединка допустила 22 пропущенных гола.

В минувшем туре Лиги 1 «Ренн» уступил в гостях ПСЖ (0:1), а до этого коллектив отметился домашней победой в противостоянии с «Брестом» (2:0).

В активе «Труа» 21 балл. Такой результат располагает команду на 16-м месте в турнирной таблице с минимальным преимуществом над зоной прямого вылета. Побеждали в текущем сезоне футболисты «Труа» пять раз, еще шесть раз клуб сыграл вничью и потерпел 13 проигрышей от оппонентов.

Отметим, что в трех прошлых турах чемпионата «Труа» удалось заработать только один балл – домашняя ничья с «Мецем» (0:0). Также в данной серии команда уступила «Анже» (1:2) и «Бресту» (1:5).

Информация для ставок

«Ренн» побеждал в 3 прошлых матчах на своем поле в рамках всех турниров

«Труа» проиграл 7 из прошлых 10 гостевых матчей чемпионата Франции

«Ренн» не уступал «Труа» в 5 последних очных противостояниях

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