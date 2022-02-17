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«Ренн» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (20.02.2022)

вчера, 17:48

Ставки букмекеров

Букмекеры высоко оценивают шансы «Ренна» набрать три очка в этой игре. Ставки на победу хозяев поля БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.37. На ничью заключить пари предложено з 4.70, а гостевая победа «Труа» идет по цене 9.50.

Франция. Лига 1 2021/2022
Ренн
Труа
- : -
20 февраля 2022, 17:00
воскресенье
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.394.8110.26
Фонбет 1.35 4.70 10.00
Мелбет 1.37 5.10 11.00
1XBET 1.37 5.10 11.00
BetBoom 1.38 4.78 9.96

Ставки на голы в этой встрече расписаны следующим образом: ТБ(2,5) мячей можно сыграть по котировке 1.75, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Ренн» с 37 очками занимает пятое место чемпионата. В ходе этой кампании клуб показал такие результаты: 11 побед, четыре ничьи и девять поражений. При этом у команды одна из самых надежных защит в лиге, которая за 24 поединка допустила 22 пропущенных гола.

В минувшем туре Лиги 1 «Ренн» уступил в гостях ПСЖ (0:1), а до этого коллектив отметился домашней победой в противостоянии с «Брестом» (2:0).

В активе «Труа» 21 балл. Такой результат располагает команду на 16-м месте в турнирной таблице с минимальным преимуществом над зоной прямого вылета. Побеждали в текущем сезоне футболисты «Труа» пять раз, еще шесть раз клуб сыграл вничью и потерпел 13 проигрышей от оппонентов.

Отметим, что в трех прошлых турах чемпионата «Труа» удалось заработать только один балл – домашняя ничья с «Мецем» (0:0). Также в данной серии команда уступила «Анже» (1:2) и «Бресту» (1:5).

Информация для ставок

  • «Ренн» побеждал в 3 прошлых матчах на своем поле в рамках всех турниров
  • «Труа» проиграл 7 из прошлых 10 гостевых матчей чемпионата Франции
  • «Ренн» не уступал «Труа» в 5 последних очных противостояниях

Прогноз

«Ренн» в прошлом туре уступил ПСЖ, но в предстоящей игре у команды есть отличная возможность начать победную серию. К такому исходу располагают результаты «Труа» в гостевых играх, где команда стабильно терпит неудачи. Предлагаем ставку на фору (-1) в пользу «Ренна» по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.28 1.37 2.11 1.80 1.66 2.35
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.14 1.82
1XBET 2.14 1.82
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:11
Хозяева явные фавориты
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