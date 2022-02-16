«Реймс» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (20.02.2022)

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вчера, 18:07

Ставки букмекеров

Предпочтение в данной паре эксперты отдают хозяевам поля. Ставки на победу «Реймса» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 2.35, на ничью можно поставить за 3.30, а победа «Бреста» идет по котировке 3.10.

Кроме того рассмотрим линию, которую букмекер предложил на голы. Здесь преимущество на стороне умеренной результативности: исход ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.75, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Реймс» сейчас занимает 14 место в чемпионате Франции. По ходу текущего сезона клуб оформил шесть побед и девять ничьих, что суммарно принесло ему 27 баллов. При этом в пяти последних турах лиги «красно-белые» допустили три поражения, существенно подпортив турнирное положение.

После домашнего разгрома «Бордо» (5:0) «Реймс» уступил в гостях «Нанту» (0:1), а прежде команда уступила ПСЖ (0:4) и «Мец» (0:1).

«Брест» опережает предстоящего соперника на четыре балла, занимая 12 строчку рейтинга Лиги 1. У клуба восемь побед, семь ничьих и девять поражений в текущем розыгрыше французского чемпионата.

При этом в двух прошлых турах команда взяла шесть из девяти возможных очков, обыграв «Лилль» (2:0) и «Труа» (5:1), а между этими играми команда допустила фиаско в противостоянии с «Ренно» (0:2).

Информация для ставок

«Брест» сыграл на ТМ(2,5) голов в 3 прошлых гостевых матчах Лиги 1

Исход ТМ(2,5) прошел в 6 из последних 10 матчей «Реймса» во всех турнирах

Команды не забивали больше двух голов в 4 из прошлых 5 очных встреч

Прогноз

Искрометной и результативной атакой «Реймс» и «Брест» не отличаются. Кроме того, в очных встречах соперники стабильно играют в низовом формате. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.