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«Реймс» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (14.08.2022)

сегодня, 17:48
Клермон

Ставки букмекеров

«Реймс» считает фаворитом этого противостояния. Ставки на победу хозяев поля в букмекерской конторе Лига Ставок принимаются по коэффициенту 2.10, ничья – 3.40, а победа «Клермона» доступна по котировке 3.52.

Франция. Лига 1 2022/2023
Реймс
Клермон
Проигрыш
- : -
14 августа 2022, 16:00
воскресенье
Проигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.143.383.85
Лига Ставок 2.17 3.35 3.60
Мелбет 2.16 3.50 3.72
1XBET 2.19 3.50 3.64

Касательно возможной результативности, то здесь эксперты ждут не больше двух забитых голов. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

В первом туре нового розыгрыша Лиги 1 «Реймс» отправился в гости к «Марселю». В выездном матче команда плохо сыграла в защите, зафиксировав крупное поражение от соперника со счетом 1:4.

«Клермон» тоже начал новый чемпионат Франции с фиаско. На домашней арене команда позволила ПСЖ забить пять безответных голов, подтвердив статус очевидного аутсайдера в противостоянии с гегемоном французского футбола.

Информация для ставок

  • «Реймс» выиграл 3 прошлых матча на своем поле против «Клермона»
  • «Клермон» проиграл 4 из последних 6 гостевых матчей в Лиге 1
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 очных матчей

Прогноз

«Реймс» имеет тотальное преимущество над «Клермоном» в домашних играх. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.53 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.31 1.60 1.69 2.13
Мелбет 1.76 2.24
1XBET 1.75 2.26
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