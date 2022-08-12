«Реймс» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (14.08.2022)

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сегодня, 17:48

Ставки букмекеров

«Реймс» считает фаворитом этого противостояния. Ставки на победу хозяев поля в букмекерской конторе Лига Ставок принимаются по коэффициенту 2.10, ничья – 3.40, а победа «Клермона» доступна по котировке 3.52.

Касательно возможной результативности, то здесь эксперты ждут не больше двух забитых голов. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

В первом туре нового розыгрыша Лиги 1 «Реймс» отправился в гости к «Марселю». В выездном матче команда плохо сыграла в защите, зафиксировав крупное поражение от соперника со счетом 1:4.

«Клермон» тоже начал новый чемпионат Франции с фиаско. На домашней арене команда позволила ПСЖ забить пять безответных голов, подтвердив статус очевидного аутсайдера в противостоянии с гегемоном французского футбола.

Информация для ставок

«Реймс» выиграл 3 прошлых матча на своем поле против «Клермона»

«Клермон» проиграл 4 из последних 6 гостевых матчей в Лиге 1

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 очных матчей

Прогноз

«Реймс» имеет тотальное преимущество над «Клермоном» в домашних играх. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.53 в БК Лига Ставок.