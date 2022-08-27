«Реймс» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2022)

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сегодня, 08:05

Ставки букмекеров

«Лион» считается фаворитом этой игры. Поставить на победу гостей букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.75, за ничью предложена цена 4.00, а победа «Реймса» оценивается по котировке 4.20.

Букмекер также считает, что команды сыграют в результативном формате. Пари на ТБ (2,5) гола идут в линии по коэффициенту 1.62, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Реймс» начал новый сезон чемпионата Франции неудачно. Команда потерпела стартовые поражения от «Марселя» (1:4) и «Клермона» (2:4), пропустив в двух матчах восемь голов.

Первые очки в Лиге 1 «Реймс» заработал на прошлых выходных, когда команду удалось избежать проигрыша на поле «Страсбура» (1:1).

«Лион» провел только две игры в новой кампании французской Лиги 1. При этом «ткачи» показали максимальные результаты, последовательно победив «Аяччо» (2:1) и «Труа» (4:1) на домашней арене.

Информация для ставок

«Лион» побеждал в 6 из прошлых 7 матчей Лиги 1

«Лион» забивал минимум два гола в 7 последних поединках лиги

Ставка на ТБ (2,5) прошла в 5 из прошлых 6 матчей «Реймса»

Прогноз

В этой игре у «Лиона» есть все шансы продлить победную серию, поскольку «Реймс» очень плохо выглядит на старте сезоне. Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок