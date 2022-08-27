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«Реймс» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (28.08.2022)

сегодня, 08:05
Реймс

Ставки букмекеров

«Лион» считается фаворитом этой игры. Поставить на победу гостей букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.75, за ничью предложена цена 4.00, а победа «Реймса» оценивается по котировке 4.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.294.081.83
Лига Ставок 4.20 4.10 1.79
Мелбет 4.34 4.18 1.83
1XBET 4.34 4.18 1.83

Букмекер также считает, что команды сыграют в результативном формате. Пари на ТБ(2,5) гола идут в линии по коэффициенту 1.62, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Реймс» начал новый сезон чемпионата Франции неудачно. Команда потерпела стартовые поражения от «Марселя» (1:4) и «Клермона» (2:4), пропустив в двух матчах восемь голов.

Первые очки в Лиге 1 «Реймс» заработал на прошлых выходных, когда команду удалось избежать проигрыша на поле «Страсбура» (1:1).

«Лион» провел только две игры в новой кампании французской Лиги 1. При этом «ткачи» показали максимальные результаты, последовательно победив «Аяччо» (2:1) и «Труа» (4:1) на домашней арене.

Информация для ставок

  • «Лион» побеждал в 6 из прошлых 7 матчей Лиги 1
  • «Лион» забивал минимум два гола в 7 последних поединках лиги
  • Ставка на ТБ(2,5) прошла в 5 из прошлых 6 матчей «Реймса»

Прогноз

В этой игре у «Лиона» есть все шансы продлить победную серию, поскольку «Реймс» очень плохо выглядит на старте сезоне. Рекомендуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.66 1.31 2.28 1.69 1.80 2.11
Лига Ставок 2.22 1.64 1.75 2.04
Мелбет 2.31 1.72
1XBET 2.31 1.72
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:10
Лион не проиграет этот матч
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