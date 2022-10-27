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«Страсбур» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (29.10.2022)

вчера, 16:15
Страсбур

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество в этом противостоянии аналитики отдают гостям. Поставить на победу «Страсбура» можно по коэффициенту 3.08, ничья идет по цене 3.64, а победа «Марселя» доступна по котировке 2.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.333.632.24
Лига Ставок 2.90 3.45 2.49

Если анализировать линию букмекерской конторы Лига Ставок на голы, то здесь эксперты склоняются к результативному формату противостояния. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.89, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

«Страсбур» находится на 16-м месте чемпионата Франции. Набрав за 12 туров девять очков, клуб опережает зону вылета только по дополнительным параметрам. Рассмотрим, как команда выступала в пяти предыдущих поединках: здесь у «Страсбура» дебютная победа в сезоне, добытая в гостях у «Анже» (3:2), ничейный матч с «Тулузой» (2:2), а также три поражения – от «Лилля» (0:3), «Ренна» (1:3) и «Монпелье» (1:2).

«Марсель» существенно ухудшил свои результаты в Лиге 1, опустившись на пятое место. Клуб не заработал очки в трех прошлых турах чемпионата, в которых он поочередно проиграл «Аяччо» (1:2), ПСЖ (0:1) и «Лансу» (0:1). Также футболисты «Марселя» допустили поражение на групповой стадии Лиги чемпионов, где команда уступила в гостях «Айнтрахту» (1:2).

Информация для ставок

  • «Марсель» не проигрывал в 15 прошлых матчах против «Страсбура»
  • «Страсбур» пропускал минимум два гола в 5 прошлых матчах лиги
  • «Страсбур» не выигрывал в 11 из предыдущих 12 матчей Лиги 1

Прогноз

Мы считаем, что у «Марселя» больше шансов прервать череду неудачных матчей, чем у «Страсбура». Рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.45 2.00 1.91 1.56 2.57
Лига Ставок 2.85 1.41 1.93 1.85 1.53 2.46
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:57
Гости не проиграют !
Гость
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