«Страсбур» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (29.10.2022)

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вчера, 16:15

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество в этом противостоянии аналитики отдают гостям. Поставить на победу «Страсбура» можно по коэффициенту 3.08, ничья идет по цене 3.64, а победа «Марселя» доступна по котировке 2.40.

Если анализировать линию букмекерской конторы Лига Ставок на голы, то здесь эксперты склоняются к результативному формату противостояния. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.89, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

«Страсбур» находится на 16-м месте чемпионата Франции. Набрав за 12 туров девять очков, клуб опережает зону вылета только по дополнительным параметрам. Рассмотрим, как команда выступала в пяти предыдущих поединках: здесь у «Страсбура» дебютная победа в сезоне, добытая в гостях у «Анже» (3:2), ничейный матч с «Тулузой» (2:2), а также три поражения – от «Лилля» (0:3), «Ренна» (1:3) и «Монпелье» (1:2).

«Марсель» существенно ухудшил свои результаты в Лиге 1, опустившись на пятое место. Клуб не заработал очки в трех прошлых турах чемпионата, в которых он поочередно проиграл «Аяччо» (1:2), ПСЖ (0:1) и «Лансу» (0:1). Также футболисты «Марселя» допустили поражение на групповой стадии Лиги чемпионов, где команда уступила в гостях «Айнтрахту» (1:2).

Информация для ставок

«Марсель» не проигрывал в 15 прошлых матчах против «Страсбура»

«Страсбур» пропускал минимум два гола в 5 прошлых матчах лиги

«Страсбур» не выигрывал в 11 из предыдущих 12 матчей Лиги 1

Прогноз

Мы считаем, что у «Марселя» больше шансов прервать череду неудачных матчей, чем у «Страсбура». Рекомендуем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.