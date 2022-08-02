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«Страсбур» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (06.08.2022)

сегодня, 11:55
Страсбур

Ставки букмекеров

Фаворита в этом противостоянии эксперты не определяют. Сыграть победу «Страсбура» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.80, а победа «Монако» идет по котировке 2.66. Заключить пари на ничью можно по цене 3.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.763.502.68

Также букмекер предложил равную линию на голы в этом поединке. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) идут по одинаковым котировкам 1.92.

Форма команд

В прошлом сезоне французской Лиги 1 «Страсбур» претендовал на медали, но из-за смазанной концовки клуб закончил чемпионат только на шестом месте, лившись возможности сыграть в еврокубках.

По ходу чемпионата «Страсбур» провел 17 победных и 12 ничейных поединков, допустив девять поражений от соперников.

«Монако» стал бронзовым призером в предыдущем чемпионате Франции. Клуб из княжества выдал ударный финиш, одержав четыре победы в пяти последних турах. Таким образом «красно-белые» получили право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Информация для ставок

  • «Страсбур» не проигрывал в 9 последних матчах лиги на домашней арене
  • «Монако» выиграл 4 из прошлых 5 гостевых матчей лиги
  • «Страсбур» и «Монако» обменялись забитыми голами в 3 из предыдущих 5 очных матчей

Прогноз

«Страсбур» заработал четыре очка в двух матчах с «Монако» в прошлом сезоне. А еще хозяева ударно проводят домашние игры чемпионата. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору «Страсбура» по коэффициенту 1.98 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.48 1.94 1.96 1.53 2.66
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8jm4ec658usn
8jm4ec658usn
сегодня в 11:57
Победу одержит «Монако»
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