«Страсбур» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (06.08.2022)

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сегодня, 11:55

Ставки букмекеров

Фаворита в этом противостоянии эксперты не определяют. Сыграть победу «Страсбура» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.80, а победа «Монако» идет по котировке 2.66. Заключить пари на ничью можно по цене 3.50.

Также букмекер предложил равную линию на голы в этом поединке. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) идут по одинаковым котировкам 1.92.

Форма команд

В прошлом сезоне французской Лиги 1 «Страсбур» претендовал на медали, но из-за смазанной концовки клуб закончил чемпионат только на шестом месте, лившись возможности сыграть в еврокубках.

По ходу чемпионата «Страсбур» провел 17 победных и 12 ничейных поединков, допустив девять поражений от соперников.

«Монако» стал бронзовым призером в предыдущем чемпионате Франции. Клуб из княжества выдал ударный финиш, одержав четыре победы в пяти последних турах. Таким образом «красно-белые» получили право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Информация для ставок

«Страсбур» не проигрывал в 9 последних матчах лиги на домашней арене

«Монако» выиграл 4 из прошлых 5 гостевых матчей лиги

«Страсбур» и «Монако» обменялись забитыми голами в 3 из предыдущих 5 очных матчей

Прогноз

«Страсбур» заработал четыре очка в двух матчах с «Монако» в прошлом сезоне. А еще хозяева ударно проводят домашние игры чемпионата. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору «Страсбура» по коэффициенту 1.98 в БК Лига Ставок.