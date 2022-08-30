«Страсбур» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

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сегодня, 16:24

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Страсбур» фаворитом этого противостояния. Ставки в пользу победы хозяев поля можно взять по коэффициенту 1.92, а победу «Нанта» компания Лига Ставок оценила в 4.18, ничья идет по котировке 3.70.

При этом аналитики не определяются с возможной результативностью матча. Ставки на ТБ (2,5) и ТМ(2,5) гола идут по одинаковым котировкам 1.93.

Форма команд

К пятому туру чемпионата Франции «Старсбур» подходит с нулевым показателем побед. Команда начала выступления в сезоне с домашнего поражения от «Монако» (1:2), а в предыдущем поединке лиги случилось второе поражение – в гостях от «Осера» (0:1).

Между этими играми футболистам «Страсбура» удалось набрать два балла в ничейных поединках с «Ниццей» (1:1) и «Реймсом» (1:1).

«Нант» взял первую победу в Лиге 1 на прошедших выходных. Несмотря на быстро пропущенных гол, команда собралась и одолела в домашних условиях «Тулузу» (3:1). До этого футболисты «Нанта» допустили проигрыш на поле «Марселя» (1:2), а также разделили очки в играх с «Анже» (0:0) и «Лиллем» (1:1).

Информация для ставок

«Страсбур» не проигрывал в 10 из последних 11 домашних матчей Лиги 1

«Нант» не выигрывал в 6 прошлых гостевых матчах чемпионата Франции

«Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых турах чемпионата

Прогноз

«Страсбур» испытывает проблемы с атакой, но защита у этой команды остается одной из самых надежных в лиге. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.93 в БК Лига Ставок.