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«Страсбур» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

сегодня, 16:24
Страсбур

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Страсбур» фаворитом этого противостояния. Ставки в пользу победы хозяев поля можно взять по коэффициенту 1.92, а победу «Нанта» компания Лига Ставок оценила в 4.18, ничья идет по котировке 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.933.814.14
Лига Ставок 1.89 3.70 4.10
Мелбет 1.90 3.86 4.34
1XBET 1.90 3.86 4.34

При этом аналитики не определяются с возможной результативностью матча. Ставки на ТБ(2,5) и ТМ(2,5) гола идут по одинаковым котировкам 1.93.

Форма команд

К пятому туру чемпионата Франции «Старсбур» подходит с нулевым показателем побед. Команда начала выступления в сезоне с домашнего поражения от «Монако» (1:2), а в предыдущем поединке лиги случилось второе поражение – в гостях от «Осера» (0:1).

Между этими играми футболистам «Страсбура» удалось набрать два балла в ничейных поединках с «Ниццей» (1:1) и «Реймсом» (1:1).

«Нант» взял первую победу в Лиге 1 на прошедших выходных. Несмотря на быстро пропущенных гол, команда собралась и одолела в домашних условиях «Тулузу» (3:1). До этого футболисты «Нанта» допустили проигрыш на поле «Марселя» (1:2), а также разделили очки в играх с «Анже» (0:0) и «Лиллем» (1:1).

Информация для ставок

  • «Страсбур» не проигрывал в 10 из последних 11 домашних матчей Лиги 1
  • «Нант» не выигрывал в 6 прошлых гостевых матчах чемпионата Франции
  • «Страсбур» сыграл на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых турах чемпионата

Прогноз

«Страсбур» испытывает проблемы с атакой, но защита у этой команды остается одной из самых надежных в лиге. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.93 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.46 1.98 1.93 1.55 2.61
Лига Ставок 2.75 1.43 1.89 1.88 1.50 2.55
Мелбет 2.00 1.94
1XBET 2.00 1.94
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:44
Возможен ничейный результат
Гость
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