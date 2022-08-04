«Тулуза» — «Ницца». Прогноз на матч французской Лиги 1 (07.08.2022)

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сегодня, 13:50

Ставки букмекеров

Букмекеры не определяют фаворита в этом противостоянии. Ставки на победу «Тулузы» идут по коэффициенту 2.92, а победу «Ниццы» можно сыграть по котировке 2.51. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по цене 3.64.

Если анализировать линию голов, то здесь небольшой перевес на стороне результативного исхода. Сыграть ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Тулуза» вернулась во французскую Лигу 1 спустя два года. В прошлом сезоне клуб доминировал над соперниками во втором дивизионе, заслуженно выиграв чемпионский титул.

По ходу чемпионата футболисты «Тулузы» показали такие результаты: 23 победы, 10 ничьих и пять поражений. Отдельно стоит выделить атаку команды, которая за 38 туров организовала 82 забитых гола.

«Ницца» плохо выступила на финише прошлого сезона, лишившись шансов завершить чемпионат в призовой тройке. Итоговое пятое место позволило команде квалифицироваться в групповой этап Лиги конференций УЕФА .

Отметим, что в 38-и сыгранных матчах минувшего созыва Лиги 1, игроки «Ниццы» зафиксировали 20 побед, семь раз сыграли вничью и допустили 11 поражений.

Информация для ставок

«Тулуза» выиграла 8 прошлых официальных матчей на своем поле

«Ницца» побеждала в 2 предыдущих гостевых поединках Лиги 1

Команды обменялись голами в 3 из прошлых 5 очных матчей

Прогноз

«Тулуза» действует в атакующем стиле, а у «Ниццы» есть превосходство в опыте и классе. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.