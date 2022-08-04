«Тулуза» — «Ницца». Прогноз на матч французской Лиги 1 (07.08.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры не определяют фаворита в этом противостоянии. Ставки на победу «Тулузы» идут по коэффициенту 2.92, а победу «Ниццы» можно сыграть по котировке 2.51. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по цене 3.64.
|
- : -
07 августа 2022, 14:00
воскресенье
Если анализировать линию голов, то здесь небольшой перевес на стороне результативного исхода. Сыграть ТБ(2,5) можно по коэффициенту 1.90, ТМ(2,5) – 2.00.
Форма команд
«Тулуза» вернулась во французскую Лигу 1 спустя два года. В прошлом сезоне клуб доминировал над соперниками во втором дивизионе, заслуженно выиграв чемпионский титул.
По ходу чемпионата футболисты «Тулузы» показали такие результаты: 23 победы, 10 ничьих и пять поражений. Отдельно стоит выделить атаку команды, которая за 38 туров организовала 82 забитых гола.
«Ницца» плохо выступила на финише прошлого сезона, лишившись шансов завершить чемпионат в призовой тройке. Итоговое пятое место позволило команде квалифицироваться в групповой этап Лиги конференций УЕФА.
Отметим, что в 38-и сыгранных матчах минувшего созыва Лиги 1, игроки «Ниццы» зафиксировали 20 побед, семь раз сыграли вничью и допустили 11 поражений.
Информация для ставок
- «Тулуза» выиграла 8 прошлых официальных матчей на своем поле
- «Ницца» побеждала в 2 предыдущих гостевых поединках Лиги 1
- Команды обменялись голами в 3 из прошлых 5 очных матчей
Прогноз
«Тулуза» действует в атакующем стиле, а у «Ниццы» есть превосходство в опыте и классе. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.