«Генгам» — «По». Прогноз на матч второй лиги Франции (30.07.2022)

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вчера, 08:13

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую выставила букмекерская контора Лига Ставок, больше шансов на успех у хозяев этой игры. Победа «Генгама» играется по коэффициенту 1.70, ничья котируется в 3.40, а победу «По» можно взять по цене 4.75.

Аналитики также склоняются к низовому исходу в данной встрече. Ставки на ТМ(2,5) гола доступны по коэффициенту 1.60, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

Прошлый созыв второго дивизиона Франции «Генгам» завершил на шестом месте рейтинга. Заработав в общей сложности 58 очков, клуб дистанцировался от зоны плей-офф на 10 баллов.

По ходу чемпионата футболисты «Генгама» одержали 15 побед и 13 раз сыграли вничью, установив 10 поражений от соперников.

«По» справился с поставленной задачей в прошлой компании, уверенно сохранив прописку в Лиге 2. К финишу чемпионата клуб пришел на десятом месте с такими показателями успешности: 14 побед, семь ничьих и 17 проигрышей.

Информация для ставок

«Генгам» выиграл 3 последних домашних матча чемпионата

«По» проиграл 4 из прошлых 7 гостевых матчей лиги

Последняя встреча команд на поле «Генгама» закончилась крупной победой хозяев поля (3:0)

Прогноз

«Генгам» откроет новый сезон домашним матчем, где команду будут поддерживать болельщики. Учитывая гостевую нестабильность «По» в прошлой кампании, рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.