«Мец» — «Амьен». Прогноз на матч второй лиги Франции (30.07.2022)

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вчера, 08:22

Ставки букмекеров

«Мец» идет фаворитом этой игры. Сыграть победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.66, а шансы «Амьена» набрать три очка оцениваются в 5.25. В то же время ставки на ничью идут в линии по котировке 3.30.

Касательно голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне низового исхода. Ставки на ТБ (2,5) принимаются по коэффициенту 1.60, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Мец» заработал понижение в классе по итогам прошлого сезона Лиги 1. В элитном дивизионе Франции «бордовые» набрали 31 балл, завершив чемпионат на предпоследнем месте рейтинга.

По ходу кампании футболисты «Меца» одержали только шесть побед, 13 раз сыграли вничью и допустили 19 поражений от соперников.

«Амьен» плохо выступил в предыдущем розыгрыше второго дивизиона. К финишу чемпионата клуб пришел без турнирных задач, заняв итоговую 14-ю строчку рейтинга. В активе клуба девять победных и 17 ничейных поединков, против 12-и поражений в пассиве.

Информация для ставок

«Мец» побеждал в двух прошлых матчах на своем поле

«Амьен» не выигрывал в 4 последних гостевых матчах лиги

«Мец» побеждал в предыдущих поединках против «Амьена»

Прогноз

«Мец» вполне оправданно считается фаворитом противостояния против «Амьена», который хозяева обыгрывали в двух прошлых поединках. Рекомендуем поставить на победу «Мец» по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок.