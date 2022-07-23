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«Ним» — «Кан». Прогноз на матч второй лиги Франции (30.07.2022)

вчера, 08:31
Кан

Ставки букмекеров

Эксперты практически поровну оценивают шансы команд в этом противостоянии. Победа «Нима» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.40, а успех «Кана» можно сыграть по котировке 2.75. При этом за ничью предложена цена 3.10.

Франция. Лига 2 2022/2023
Ним
Кан
- : -
30 июля 2022
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.61 3.08 2.93

Касательно результативности матча, то здесь симпатии экспертов на стороне низового формата. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.58, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Ним» закончил прошлый сезон Лиги на девятом месте рейтинга, набрав по ходу кампании 49 очков. Клуб занес себе в актив 14 победных и семь ничейных поединков, уступив 17 раз своим соперникам. Соотношение забитых и пропущенных голов у хозяев предстоящей игры получилось отрицательным – 44 против 51.

«Кан» выступил немного лучше предстоящего соперника, но на место в зоне плей-офф клуб не претендовал. 50 набранных очков дали возможность команде завершить чемпионат на седьмой строчке рейтинга с такими показателями: 13 побед, 11 ничьих и 14 поражений. Атака «Кана» обеспечила 51 забитый мяч, а защита пропустила 42 гола по ходу сезона.

Информация для ставок

  • «Ним» проиграл 4 из прошлых 5 домашних матчей лиги
  • «Кан» проиграл 3 последних гостевых матча в чемпионате
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из прошлых 4 очных встреч на поле «Нима»

Прогноз

Очные встречи команд на поле «Нима» стабильно завершаются в низовом формате. Рекомендуем сыграть исход ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.64 2.39
Все комментарии
rt9cewxu4z2p
rt9cewxu4z2p
вчера в 11:45
Победу одержит «Ним»
32tukmj7qzes
32tukmj7qzes
вчера в 11:45
Фаворит матча «Ним»
Гость
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