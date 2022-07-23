«Ним» — «Кан». Прогноз на матч второй лиги Франции (30.07.2022)

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вчера, 08:31

Ставки букмекеров

Эксперты практически поровну оценивают шансы команд в этом противостоянии. Победа «Нима» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.40, а успех «Кана» можно сыграть по котировке 2.75. При этом за ничью предложена цена 3.10.

Касательно результативности матча, то здесь симпатии экспертов на стороне низового формата. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.58, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Ним» закончил прошлый сезон Лиги на девятом месте рейтинга, набрав по ходу кампании 49 очков. Клуб занес себе в актив 14 победных и семь ничейных поединков, уступив 17 раз своим соперникам. Соотношение забитых и пропущенных голов у хозяев предстоящей игры получилось отрицательным – 44 против 51.

«Кан» выступил немного лучше предстоящего соперника, но на место в зоне плей-офф клуб не претендовал. 50 набранных очков дали возможность команде завершить чемпионат на седьмой строчке рейтинга с такими показателями: 13 побед, 11 ничьих и 14 поражений. Атака «Кана» обеспечила 51 забитый мяч, а защита пропустила 42 гола по ходу сезона.

Информация для ставок

«Ним» проиграл 4 из прошлых 5 домашних матчей лиги

«Кан» проиграл 3 последних гостевых матча в чемпионате

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из прошлых 4 очных встреч на поле «Нима»

Прогноз

Очные встречи команд на поле «Нима» стабильно завершаются в низовом формате. Рекомендуем сыграть исход ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.