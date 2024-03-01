«Фулхэм» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (02.03.2024)

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сегодня, 13:04

Ставки букмекеров

«Фулхэм» является минимальным фаворитом в этой встрече и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.6. В то время на победу гостей коэффициент составляет 2.65. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.75.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.65. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.3. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Фулхэм» идет в середине турнирной таблицы АПЛ , а именно на 12 месте и смог набрать 32 пункта. Команде не угрожает зона вылета, но и за еврокубки она побороться вероятнее всего не сможет. Тем не менее, на своем стадионе перед любимыми болельщиками коллектив обязан постараться с таким непростым соперником как «Брайтон» и набрать очки. В прошлом туре лондонцы неожиданно одолели на выезде «Манчестер Юнайтед» (2:1), а ранее проиграли «Астон Вилле» (1:2).

«Брайтон» выступает очень нестабильно и это является главным объяснением текущего седьмого места команды. Роберто Де Дзерби иногда не хватает исполнителей его идеям и команды вынуждена терять очки. В игре с «Фулхэмом» гости постараются сократить количество ошибок и не уехать совсем без набранных баллов. Два последних поединка «Брайтона» завершились ничьей с «Эвертоном» (1:1) и поражением от «Вулверхэмптона» (0:1).

Информация для ставок

Четыре последних домашних матча «Фулхэма» завершились исходом «обе забьют»

«Брайтон» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти последних встреч между клубами завершились вничью при двух победах «Фулхэма»

Прогноз

«Брайтону» тяжело обыгрывать «Фулхэм» исходя из статистики, но ничейный результат в этой встрече вполне вероятен. Предлагаю сделать ставку, что клубы поделят очки по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.