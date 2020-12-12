«Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз на матч чемпионата Англии (13.12.2020)

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вчера, 07:54

«Фулхэм» продолжает борьбу за выживание, а «Ливерпуль» за первую строчку в турнирной таблице. Чего ждать от предстоящего поединка между командами?

Ставки букмекеров

Букмекеры в Мелбет не сомневаются в триумфе «Ливерпуля», коэффициент на их победу равняется 1,35. Ничья представлена котировкой 5,85, а победа хозяев доступна за 8,80.

Тотал в этой встрече представлен отметкой 3,5 мяча. Больше можно сыграть за 2,14, а меньше за 1,79.

Форма команд

«Фулхэм» идет на 17-й позиции в чемпионате Англии. В активе команды семь набранных очков. Шесть из них были добыты в пяти последних поединках. Удалось переиграть «Вест Бромвич» (2:0) и «Лестер» (2:1). В прошлом туре команда не сумела ничего противопоставить «Манчестер Сити» (0:2). Хотя становится заметно, что игра в обороне у «Фулхэма» становится гораздо лучше.

«Ливерпуль» в не основном составе не смог переиграть «Мидтъюлланд» (1:1) в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов. Эта потеря очков не помешала команде финишировать на первом месте в квартете. В АПЛ мерсисайдцы делят первую строчку с «Тоттенхэмом». В прошлом туре без особых проблем удалось обыграть «Вулверхэмптон» (4:0). Большим плюсом для «красных» является то, что большинство травмированных игроков покидают лазарет.

Информация для ставок

«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении пяти выездных поединков

«Фулхэм» уступил в 5 из 10 домашних встреч

С 22 декабря 2012 года «Ливерпуль» выиграл все шесть очных противостояний у «Фулхэма»

Прогноз

Полагаем, что нас ждет увлекательный поединок, в котором команды проявят весь свой атакующий потенциал. Мы считаем, что фаворитом заслуженно являются гости, но есть мнение, что их победа не будет простой. Хозяева наверняка попробуют сыграть раскованно, что поможет им поразить ворота соперника. Предлагаем сыграть победу «Ливерпуля» плюс тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,74.