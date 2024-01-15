«Галатасарай» — «Кайсериспор». Прогноз на матч Суперлиги Турции (15.01.2024)

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вчера, 10:22

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Галатасарая» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.25. Ничейный результат котируется по 6.4, а победа «Кайсериспора» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 10.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.63. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 3 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

«Галатасарай» является одним из лидеров чемпионата Турции, но в последнее время довольно часто допускает ничейные результаты. Команда идет на втором месте с 48 баллами и отстает от лидера на пять пунктов, но имеет игру в запасе. В случае победы над «Кайсериспором», хозяева сократят расстояние от «Фенербахче» всего до двух очков. Два последних матча «Галатасарая» завершились ничьей с «Сивасспором» (1:1) и уверенной победой над «Коньяспором» (3:0).

«Кайсприспор» является крепким середняком Суперлиги Турции, однако на место в зоне еврокбуков пока не тянет. В активе клуба 29 баллов и восьмое место, однако он уступает сразу двум соперникам лишь по худшей разнице мячей. Даже ничья на выезде с «Галатасараем» вполне должна устроить гостей. В прошлом туре «Кайсериспор» крупно проиграл на выезде «Карагюмрюк» (1:4), а ранее уступил и «Сивасспору» (1:3).

Информация для ставок

«Галатасарай» уступил лишь в двух матчах из последних десяти во всех турнирах

«Кайсериспор» проиграл уже четыре последних матча подряд

«Галатасарай» выиграл только один матч из пяти последних у «Кайсериспора»

Прогноз

«Кайсериспор» является неприятным противником для турецкого гранда, однако в этот раз хозяева выглядят гораздо сильнее своего оппонента. Предлагаем сделать ставку на победу «Галатасарая» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.