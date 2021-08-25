«Галатасарай» — «Раннерс». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (26.08.2021)

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сегодня, 15:08

В ответном матче квалификации Лиги Европы «Галатасарай» принимает на своем поле «Раннерс». Предлагаем прогноз и обзоры ставок букмекеров на данный поединок.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 6.9, в то время как победа «Галатасарая» будет стоить 1.57. Сделать ставку на ничью предлагается по коэффициенту 3.7.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.99.).

Форма команд

«Галатасарай» не смог доказать свое превосходство в первом матче и судьба противостояние перенеслась на ответный поединок, где команда на турецкой земле попытается оформить выход в группу Лиги Европы. Команда выиграла два стартовых тура в турецкой Суперлиге, возможно, благодаря удачным трансферам. Теперь может сконцентрироваться на предстоящей встрече. В прошлом туре чемпионата «Галатасарай» обыграл на своем поле «Хатайспор» (2:1), а ранее команда разошлась миром с «Раннерс» (1:1).

«Раннерс» хоть и не является фаворитов в этом матче, но показал достойную игру и даже имел пару моментов забить второй гол в ворота турецкой команды. В ответном матче игрокам датского клуба придется нелегко, однако при должной концентрации, «Раннерс» имеет шансы на успех. В чемпионате Дании команда идет на третьем месте и отстает на одно очко от лидера. В прошлом матче «Раннерс» сыграл вничью с «Олборгом» (1:1), а ранее разошелся миром с «Галатасараем» (1:1).

Информация для ставок

«Раннерс» не проиграл ни одного раза за последние 10 матчей, а «Галатасарай» уступил только в двух поединках

Пять из шести последних матчей датского клуба закончились исходом «обе забьют»

Семь из десяти последних матчей «Галатасарая» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Галатасарй» забивает в 18 домашних матчах подряд во всех турнирах

Прогноз

«Раннерс» является крепким и неуступчивым клубом, однако, мы предполагаем, что команде не хватит ресурсов обыграть на выезде турецкого гранда. Рекомендуем сделать ставку на победу «Галатасарая» с форой (-1) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.