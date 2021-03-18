ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Галатасарай» — «Ризеспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (19.03.2021)

вчера, 06:01

В 31-м туре чемпионата Турции «Галатасарай» на стадионе «Тюрк Телеком» сыграет против «Ризеспора». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.375.169.18
Лига Ставок 1.33 5.20 8.80
Фонбет 1.30 5.40 10.00
Мелбет 1.32 5.45 9.70

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Галатасарая» в предстоящей игре букмекерская контора Бетсити принимает по коэффициенту 1.41. Заключить пари на ничейный исход можно с котировкой 5.00, а победа «Ризеспора» оценивается в 8.00.

Согласно предложенной линии, букмекер считает, что встреча будет результативной. Разместить ставку на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.73, ТМ (2,5) – 2.20.

Форма команд

На данном отрезке сезона «Галатасарай» примеряет на себе статус второй команды Суперлиги. «Львы» уступают лидирующему «Бешикташу» два зачетных пункта и опережают «Фенербахче на три очка. В начале марта „Галатасарай“ потерял очки в матчах с „Анкарагюджю“ (1:2) и „Сивасспором“ (2:2). Вновь вернуться на победную серию команда смогла в прошлом туре за счет крупной победы над „Кайсериспором“ (3:0) в гостях.

„Ризеспор“ проводит нестабильный сезон, чередуя провальные серии с успешными матчами. В рейтинге чемпионата эта команда занимает 14-е место с 31 очком. В прошлом туре лиги гости грядущей встречи оформили седьмую победу в сезоне, обыграв дома „Хатайспор“ (1:0). У „Ризеспора“ несущественное преимущество над зоной вылета (два очка), поэтому любая осечка может стоить команде падения в четверку худших.

Информация для ставок

  • „Галатасарай“ победил „Ризеспор“ в двух прошлых домашних матчах
  • „Ризеспор“ не побеждал в 11 последних гостевых играх чемпионата Турции
  • В 14 домашних матчах чемпионата „Галатасарай“ одержал 9 побед
  • В 14 домашних играх лиги „Галатасарай“ забил 33 гола, пропустив 9 мячей

Прогноз

„Галатасарай“ сохраняет неплохие шансы на чемпионский титул. Но для этого „львам“ нужно исключить потери очков и ждать осечек прямого конкурента. В разрезе гостевых поединков „Ризеспор“ является худшей командой чемпионата Турции. Поэтому вряд ли у хозяев предстоящей игры возникнут проблемы с взятием трех очков. Предлагаем ставку на победу „Галатасарая“ с учетом форы (-1) по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.71 1.73 2.19
Лига Ставок 2.16 1.65 1.71 2.06
Мелбет 2.26 1.71
Погба-джокер и матч-менеджмент Сульшера. МЮ выбил «Милан» из Лиги Европы
Сегодня, 02:27Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии1
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 07:12
Хозяева явные фавориты
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100