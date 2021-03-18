«Галатасарай» — «Ризеспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (19.03.2021)

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вчера, 06:01

В 31-м туре чемпионата Турции «Галатасарай» на стадионе «Тюрк Телеком» сыграет против «Ризеспора». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Галатасарая» в предстоящей игре букмекерская контора Бетсити принимает по коэффициенту 1.41. Заключить пари на ничейный исход можно с котировкой 5.00, а победа «Ризеспора» оценивается в 8.00.

Согласно предложенной линии, букмекер считает, что встреча будет результативной. Разместить ставку на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.73, ТМ (2,5) – 2.20.

Форма команд

На данном отрезке сезона «Галатасарай» примеряет на себе статус второй команды Суперлиги. «Львы» уступают лидирующему «Бешикташу» два зачетных пункта и опережают «Фенербахче на три очка. В начале марта „Галатасарай“ потерял очки в матчах с „Анкарагюджю“ (1:2) и „Сивасспором“ (2:2). Вновь вернуться на победную серию команда смогла в прошлом туре за счет крупной победы над „Кайсериспором“ (3:0) в гостях.

„Ризеспор“ проводит нестабильный сезон, чередуя провальные серии с успешными матчами. В рейтинге чемпионата эта команда занимает 14-е место с 31 очком. В прошлом туре лиги гости грядущей встречи оформили седьмую победу в сезоне, обыграв дома „Хатайспор“ (1:0). У „Ризеспора“ несущественное преимущество над зоной вылета (два очка), поэтому любая осечка может стоить команде падения в четверку худших.

Информация для ставок

„Галатасарай“ победил „Ризеспор“ в двух прошлых домашних матчах

„Ризеспор“ не побеждал в 11 последних гостевых играх чемпионата Турции

В 14 домашних матчах чемпионата „Галатасарай“ одержал 9 побед

В 14 домашних играх лиги „Галатасарай“ забил 33 гола, пропустив 9 мячей

Прогноз

„Галатасарай“ сохраняет неплохие шансы на чемпионский титул. Но для этого „львам“ нужно исключить потери очков и ждать осечек прямого конкурента. В разрезе гостевых поединков „Ризеспор“ является худшей командой чемпионата Турции. Поэтому вряд ли у хозяев предстоящей игры возникнут проблемы с взятием трех очков. Предлагаем ставку на победу „Галатасарая“ с учетом форы (-1) по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Бетсити.